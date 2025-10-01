Iancu Sterp și Denisa Cotolan s-au mutat de la mama Geta! Cum arată vila în care vor locui, de acum

După ce s-au căsătorit în urmă cu aproape un an, Iancu Sterp și Denisa Cotolan au făcut un pas important pentru familia lor. Cei doi au părăsit locuința mamei Geta și s-au mutat în propria casă, unde își încep oficial viața în doi. Momentul este cu atât mai special, cu cât peste câteva luni urmează să devină părinți pentru prima dată.

Iancu Sterp și Denisa formează un cuplu de mai mulți ani, iar anul trecut au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. De atunci, cei doi tratează căsnicia cu responsabilitate și, în urmă cu puțin timp, au decis să plece de la mama Geta pentru a începe un drum în doi, în propria lor locuință pe care au achiționată.

Cum arată locuința celor doi

Locuința în care s-au mutat a fost construită în urmă cu doi ani și i-a atras imediat prin designul modern și funcțional. Casa este pe un singur nivel, spațioasă, are zonă verde și curte, iar interiorul este decorat în nuanțe calde de crem, gri și maro. Noul cămin dispune de un living și o bucătărie generoase, trei camere, patru băi și o mansardă. De asemenea, are mai multe ieșiri către curte, ceea ce o face practică și confortabilă pentru viața de familie.

Mutarea într-o casănouă marchează un început de etapă pentru Iancu Sterp și Denisa Cotolan, care se pregătesc cu emoție pentru venirea pe lume a primului lor copil. Aici vor amenaja o camera specială pentru bebelușul lor care le va întregi familia și vor avea parte de momente de vis.

„Asta e terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumos. Nu avem candalbre, o să punem Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (nr. către curte). Are 3 camere și patru băi, o mansardă. Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate.

