Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat la 6 ani de la divorț! Oare ce va spune Daniela când îi va vedea împreună, pe scenă?

La 6 ani de la divorțul cu scandal, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au îngropat securea războiului și au dat-o la pace. Cei doi au fost de acord să cânte din nou împreună și-au anunțat prezența pe aceeași scena unui concert din Germania. Iată despre ce este vorba!

Au trecut 6 ani de când Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au divorțat. Cei doi au fost împreună timp de 3 ani, dintre care un an au fost soț și soție. După mai multe certuri și împăcări, în anul 2019 au decis să divorțeze.

De-a lungul timpului, cei doi au făcut echipă bună și din punct de vedere profesional, colaborând în diverse proiecte muzicale, însă totul s-a sfârșit odată cu despărțirea definitivă. Cu toate acstea, divorțul dintre ei s-a lăsat cu scandal, acuzații grave și reproșuri – vezi AICI motivele divorțului.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua s-au împăcat

Între timp, se pare că trecerea timpului a reușit să așeze lucrurile și să șteargă orice urmă de resentimente dintre cei doi foști soți. Atât Culiță Sterp, cât și Carmen de la Sălciua și-au refăcut viața, au o familie și sunt împliniți alături de partenerii lor. Recent, artista și-a surprins fanii cu un anunț neașteptat și a dezvăluit că va relua colaborarea muzicală cu fostul ei soț. Cei doi vor urca din nou pe scenă și vor cânta împreună la un concert organizat în Germania.

”Organizatorul din Germania cu care noi colaborăm încă de la începuturile noastre s-a gândir să facă ceva inedit. Ne-a propus fiecăruia – dacă suntem de acord – să urcăm pe scenă într-un concert. Ambii am fost de acord. Eu nu am vorbit cu fostu soț nimic, am vorbit doar cu organizatorul. El ne-a propus detaliile. Ne-am înțeles și la preț, în toate. Am zis de ce nu, pentru că oricum lucrurile sunt deja vindecate. Noi, fiecare avem viața noastră, familia noastră. Suntem destul de evoluați emoțional ca să putem să ne strângem mâna și să mergem mai departe. Au fost și destule scandaluri, dar tot ce pot spune vizavi de aceste scandaluri este că mă bucur că am rămas discretă în acele momente și că nu am spus nimic nelalocul lui. Mă gândeam că timpul va vindeca și așa s-a întâmplat. Timpul a vindecat orice urmă de scandal”, a spus Carmen de la Sălciua în cadrul unei emisiuni TV.

Dacă Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, nu a oferit (momentan) nicio reacție publică despre împăcarea celor doi, Carmen de la Sălciua mărturisește că și-a anunțat soțul că va urca pe scenă alături de fostul partener. Artista a declarat că – spre surprinderea ei – a primit toată susținerea bărbatului, mai ales că acesta face parte din lumea muzicală și înțelege perfect astfel de situații.

”Soțul meu face parte din lumea mea muzicală și a înțeles-o foarte bine. E un om foarte deschis. Nu mă așteptam. Pentru că, până la urmă, lucrurile sunt destul de sensibile. Fostul meu soț a fost o poveste în viața mea, a fost o perioadă. Nu mă gândeam să fie chiar așa deschis, dar mă bucur. E un om matur și înțelept. Melodiile noastre au fost iubite de publicul larg, dar acum publicul ne iubește și separat”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

De ce a divorțat Culiță Sterp de Carmen de la Sălciua, de fapt: ”Nu am fost nici eu ușă de biserică și am…”

Culiță Sterp, sărutat de un fan! Daniela Iliescu: ”Aveam impresia că se dădea la mine, dar se dădea la Culiță”