De ce a divorțat Culiță Sterp de Carmen de la Sălciua, de fapt: ”Nu am fost nici eu ușă de biserică și am...”

În prezent, Culiță Sterp este un bărbat împlinit și fericit. Acesta a reușit să își construiască o familie frumoasă alături de Daniela Iliescu, iar de curând ce doi și-au unit destinele și în mod oficial. Însă, artistul nu se află la primul mariaj, iar acum a vorbit despre motivele ce au dus la divorțul de Carmen de la Sălciua. De ce nu a funcționat căsnicia celor doi?

Culiță Sterp și Daniela Iliescu sunt mai fericiți ca niciodată. Recent, cei doi și-au unit destinele în mod oficial, iar acum se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Se pare că Daniela a adus liniștea în viața artistului și l-a făcut fericit, fapt ce nu se poate spune și despre Carmen de la Sălciua, fosta soție a acestuia.

Recent, Culiță Sterp a fost invitat în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță și a vorbit, printre altele, și despre divorțul de Carmen de la Sălciua. Acesta nu s-a sfiit să dea din casă și a spus care au fost motivele ce au dus la divorțul de cântăreață.

Culiță Sterp spune că între el și Carmen de la Sălciua a fost vorba despre o nepotrivire de caracter. Spre finalul relației, aceștia începuseră să se certe destul de des și au concluzionat că nu mai pot continua în acest fel, așa că au ajuns la divorț.

De asemenea, cântărețul a mărturisit că nu a fost fără de vină în fosta căsnicie. Acesta spune că nu a fost tocmai ușă de biserică, iar asta a contribuit la decizia finală a despărțirii. Însă, tot răul spre bine, căci după divorțul de Carmen de la Sălciua, artistul a întâlnit-o pe Daniela și este acum cât se poate de fericit alături de ea.

„Când am terminat de tot cu asta, a trecut un timp. Divorțul nostru a fost la judecătorie din câte știu, dar nu a durat mult, pentru că nu am avut multe de împărțit. Ne-am reglat conturile, asta e a mea, asta e a ta, dar totul a durat câteva luni. Au fost multe probleme între noi, nu a funcționat, nepotrivire de caracter. Nu am fost nici eu ușă de biserică și am făcut greșeli, eu recunosc că acesta am fost.

Ne-am certat, ne-am despărțit, după și ea a făcut niște lucruri. S-a combinat cu un prieten, nu a mai funcționat. Nu vreau să mai dezgrop. Fiecare avem familia noastră și vreau să trăim în prezent. Când a venit înapoi Daniela din America, eu i-am scris. Eram un crai, umblam atunci, nu căutam o relație. Dar nu neapărat că nu căutam, umblam, m-am despărțit, umblăm de nebun, Nu-mi trebuia mie chiar atunci pe loc o relație. Dar dacă era să vină, nici nu refuzam. Să vină ceva ce-mi place”, a mărturisit Culiță Sterp.