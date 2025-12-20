Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

Tot mai mulți români se gândesc să plece în New York, dar puțini știu cât costă, de fapt, o lună de trai acolo. Prețurile sunt mari, iar diferența față de România se simte imediat, de la chirie până la o simplă masă în oraș.

Dacă un român s-ar muta în New York în 2025, ar avea nevoie de cel puțin 3.000 de dolari pe lună ca să trăiască modest și de peste 7.500 de dolari pentru un stil de viață confortabil. Iată cum arată, pe scurt, toate cheltuielile reale.

Cât costă o lună în New York, în 2025

New York rămâne un oraș al oportunităților, dar și al costurilor uriașe. Cea mai mare parte din buget merge către chirie. Varianta cea mai ieftină este să împarți un apartament cu alte persoane, unde o cameră costă între 1.200 și 1.800 de dolari pe lună.

Dacă vrei intimitate, un studio modest ajunge la 2.500–3.200 de dolari, iar un apartament premium în Manhattan poate depăși 4.200–5.500 de dolari.

La chirie se adaugă cheltuielile de zi cu zi. Mâncarea costă între 600 și 900 de dolari lunar, iar o masă ieftină în oraș ajunge la 25–30 de dolari. Utilitățile – curent, gaz, încălzire – sunt între 150 și 250 de dolari, cu facturi mai mari vara din cauza aerului condiționat. Internetul și telefonul mobil mai adaugă 120–180 de dolari, iar abonamentul de metrou costă 132 de dolari.

Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

Asigurarea de sănătate, obligatorie în SUA, este între 400 și 600 de dolari dacă nu este plătită de angajator. Cheltuielile diverse, precum ieșirile, produsele de igienă sau spălătoria, ajung la 300–500 de dolari.

În total, un român poate trăi în New York în trei moduri. Varianta de supraviețuire, cu chirie la comun și buget strict, costă 3.000–3.500 de dolari pe lună. Un trai decent, cu studio propriu și câteva ieșiri săptămânale, ajunge la 4.800–5.500 de dolari.

Pentru cei care vor „Full NYC Experience”, bugetul trece de 7.500 de dolari lunar. New York rămâne spectaculos, dar foarte scump pentru oricine vrea să înceapă o viață nouă acolo.

