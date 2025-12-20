Acasă » Știri » Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

De: David Ioan 20/12/2025 | 11:09
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

Tot mai mulți români se gândesc să plece în New York, dar puțini știu cât costă, de fapt, o lună de trai acolo. Prețurile sunt mari, iar diferența față de România se simte imediat, de la chirie până la o simplă masă în oraș.

Dacă un român s-ar muta în New York în 2025, ar avea nevoie de cel puțin 3.000 de dolari pe lună ca să trăiască modest și de peste 7.500 de dolari pentru un stil de viață confortabil. Iată cum arată, pe scurt, toate cheltuielile reale.

Cât costă o lună în New York, în 2025

New York rămâne un oraș al oportunităților, dar și al costurilor uriașe. Cea mai mare parte din buget merge către chirie. Varianta cea mai ieftină este să împarți un apartament cu alte persoane, unde o cameră costă între 1.200 și 1.800 de dolari pe lună.

Dacă vrei intimitate, un studio modest ajunge la 2.500–3.200 de dolari, iar un apartament premium în Manhattan poate depăși 4.200–5.500 de dolari.

La chirie se adaugă cheltuielile de zi cu zi. Mâncarea costă între 600 și 900 de dolari lunar, iar o masă ieftină în oraș ajunge la 25–30 de dolari. Utilitățile – curent, gaz, încălzire – sunt între 150 și 250 de dolari, cu facturi mai mari vara din cauza aerului condiționat. Internetul și telefonul mobil mai adaugă 120–180 de dolari, iar abonamentul de metrou costă 132 de dolari.

Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo

Asigurarea de sănătate, obligatorie în SUA, este între 400 și 600 de dolari dacă nu este plătită de angajator. Cheltuielile diverse, precum ieșirile, produsele de igienă sau spălătoria, ajung la 300–500 de dolari.

În total, un român poate trăi în New York în trei moduri. Varianta de supraviețuire, cu chirie la comun și buget strict, costă 3.000–3.500 de dolari pe lună. Un trai decent, cu studio propriu și câteva ieșiri săptămânale, ajunge la 4.800–5.500 de dolari.

Pentru cei care vor „Full NYC Experience”, bugetul trece de 7.500 de dolari lunar. New York rămâne spectaculos, dar foarte scump pentru oricine vrea să înceapă o viață nouă acolo.

CITEŞTE ŞI: Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun

Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Știri
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce ...
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit ...
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a ...
Ștefania Szabo a fost agresată de un coleg medic, în timpul unei operații. Incidentul pe care l-a raportat, înainte să moară
Vezi toate știrile
×