Culiță își dă mașina gratis! Bolidul de peste 60.000 de euro va ajunge la un fan

Nu, nu este o glumă! Culiță Sterp își dă mașina gratis! Artistul voia să o vândă, dar s-a răzgândit! Un fan norocos s-ar putea bucura de bolidul de lux de peste 60.000 de euro. Chiar el a făcut anunțul recent pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

Culiță Sterp a decis să facă un gest deosebit pentru fanii săi! Artistul a anunțat pe pagina sa personală de Instagram că va dărui bolidul său de peste 60.000 de euro. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre un Mercedes-Benz GLE Coupe din anul 2020, un model de lux care a stârnit multe reacții din partea celor care îl urmăresc pe cântăreț pe rețelele de socializare.

Bolidul Mercedes-Benz GLE Coupe 360 d 4Matic 9G-TRONIC este un simbol al rafinamentului și al performanței, iar Culiță Sterp a explicat că nu mai folosește prea mult acest vehicul. De altfel, artistul a adus în discuție faptul că nu are permis de conducere.

„În curând mașina asta o să fie a voastră! Eu oricum nu prea o folosesc decât foarte rar pentru că nu am permis, iar la cântat am o altă mașină cu care merg, un Sprinter făcut cu pat și cu tot ce am nevoie pentru drumuri lungi, așa că m-am gândit să o dau la unul dintre urmăritorii mei. O să vă spun curând ce trebuie să faceți”, a scris Culiță Sterp pe InstaStory.

Culiță Sterp anunțase anul trecut că voia să scoată mașina la vânzare pentru suma de 64.998 euro, însă iată că a decis să o dea în dar unui fan norocos.

Culiță Sterp a fost implicat într-un incident la sfârșitul anului 2023. Pe data de 17 noiembrie, artistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului din Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca, fără să se asigure, moment în care a lovit o altă mașină care circula regulamentar.

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc. Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav”, a spus cântărețul pentru Clujust.