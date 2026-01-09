Acasă » Știri » Avertisment dur din partea ANAF. Cine este vizat încă de la începutul anului 2026

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 00:09
Pe cine vizează ANAF în 2026

Anul 2026 ar putea aduce probleme serioase pentru sute de mii de contribuabili din România, în special pentru cei care nu și-au pus la punct obligațiile de raportare financiară. O nouă măsură fiscală pregătită de autorități riscă să blocheze activitatea multor firme, cu efecte directe asupra relațiilor comerciale, a fluxurilor de numerar și a accesului la finanțare.

Sute de mii de firme și persoane juridice din România se pot confrunta cu o situație dificilă începând cu anul 2026, dacă nu își respectă obligațiile de raportare financiară. Datele analizate de ANAF și citate într-un studiu realizat de EY România arată că aproape 500.000 de contribuabili riscă să fie declarați inactivi fiscal, din cauza nedepunerii situațiilor financiare anuale.

Conform estimărilor, peste 462.000 de contribuabili se află deja în această zonă de risc, iar mai mult de 120.000 dintre ei înregistrează și datorii fiscale restante. Specialiștii avertizează că efectele pot fi serioase pentru activitatea economică.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, contribuabilii care nu își depun situațiile financiare riscă să fie declarați inactivi, o măsură care poate avea consecințe negative asupra activității economice”, se arată în analiza EY.

Legea nr. 239/2026 prevede că pot fi trecuți în categoria contribuabililor inactivi cei care nu depun situațiile financiare în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal, dar și cei care nu dețin un cont de plăți deschis în România sau la Trezoreria Statului. Deși scopul declarat este creșterea transparenței și reducerea evaziunii fiscale, consultanții EY atrag atenția asupra lipsei unor prevederi tranzitorii clare.

„Există argumente juridice ca această nouă formă de inactivitate să se aplice doar situațiilor apărute după 1 ianuarie 2026, pentru a evita o aplicare retroactivă a legii. Totuși, acest aspect ar trebui clarificat”, este anunțul dat.

În lipsa unor explicații oficiale, există riscul ca măsura să fie aplicată inclusiv pentru situațiile financiare aferente anului 2024 sau chiar mai vechi. Odată declarată inactivă, o firmă își pierde dreptul de a deduce cheltuieli și TVA, chiar dacă este obligată să continue plata taxelor. În plus, partenerii comerciali nu mai pot deduce TVA-ul pentru tranzacțiile cu astfel de contribuabili, ceea ce poate afecta grav relațiile de afaceri.

