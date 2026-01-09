Acasă » Știri » Cât câștigă un electrician bun în 2026. Cererea e mare, dar oamenii lipsesc

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 18:35
În România, mare parte din tinerii care ies de pe băncile liceului evită să își caute un loc de muncă unde este necesară o pregătire profesională sau calificare. Cu alte cuvinte, meseriile tradiționale sunt aproape pe cale de dispariție. Salariile sunt atractive, însă piața de muncă din România trece printr-o criză reală de personal. Cât câștigă, de fapt, un electrician bun în 2026. Cererea e mare, dar oamenii lipsesc. 

De la an la an, industria românească se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă. Angajatorii sunt dispuși să ofere salarii atractive, peste medie, pentru cei care doresc să practice meseriile tradiționale de pe șantierele de construcții. În ciuda creșterii salariilor cu 30% în ultimii 5 an din construcții, posturile de electrician rămân neocupate. Muncitorii necalificați au posibilitatea să câștige sume consistente de bani, însă tinerii nu au niciun gând să urmeze meseriile tradiționale, fiind atrași în special de meseriile din IT.

Ce salariu are un electrician bun în 2026

Spre exemplu, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Muncii, un electrician începător poate câștiga adesea un salariu peste minimul pe economie. Specialiștii (Electrician Autorizat ANRE, Industrial) pot câștiga între 4.050 RON și peste 10.000 RON, chiar 10.000 RON net în unele cazuri.

Cât câștigă un electrician bun în 2026. Cererea e mare, dar oamenii lipsesc

Pentru a atrage tinerii în dobândirea unei calificări, Ministerul Muncii a lansat programul „START – Investește în calificare pentru viitor!” – program în care tinerii sub 30 de ani pot învăța o meserie, ofrindu-le șansa de a avea un salariu chiar în perioada de ucenicie.

Inițiativa vine în sprijinul tinerilor care își doresc să obțină o calificare, o meserie și un venit stabil. De asemenea, angajatorii primesc câte 2.250 de lei pe lună pentru ficare ucenic pe care îl angajează.

”Eşti tânăr şi vrei un job stabil? Ai acum şansa să te califici şi să fii plătit în timp ce înveţi! Proiectul «START – Investeşte în calificare pentru viitor!» îţi oferă programe de ucenicie plătite, unde poţi învăţa direct la locul de muncă, pe o durată de 6-36 de luni în funcţie de nivelul de calificare”, a transmis Ministerul Muncii.

 

