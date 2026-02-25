Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine

Piața auto second-hand din România continuă să atragă cumpărători prin prețuri accesibile și ofertă variată, însă riscurile legate de istoricul real al vehiculelor rămân ridicate. Printre cele mai costisitoare probleme se numără manipularea kilometrajului, o practică răspândită care poate transforma rapid o achiziție avantajoasă într-o sursă de cheltuieli neprevăzute. Analiza realizată pentru anul 2025 de platforma carVertical evidențiază modelele de autoturisme și utilitare care apar cel mai frecvent cu odometrul modificat în România și arată dimensiunea reală a fenomenului.

Faptul că aceste valori sunt întâlnite în special la utilitare nu este surprinzător. Vehiculele destinate transportului de marfă sau activităților comerciale acumulează kilometri într-un ritm accelerat, iar reducerea artificială a rulajului le crește semnificativ valoarea de piață. În practică, un vehicul care a parcurs sute de mii de kilometri poate părea mult mai puțin utilizat, ceea ce influențează direct decizia de cumpărare și prețul tranzacției.

Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi

Datele indică faptul că modelul cu cea mai mare frecvență a manipulării kilometrajului este Audi A8. Aproximativ 20,1% dintre exemplarele verificate au prezentat discrepanțe între kilometrii reali și cei indicați în bord. Procentul este semnificativ pentru segmentul premium, unde diferențele de preț sunt influențate puternic de rulaj. Pe următoarele poziții se află Toyota Prius, cu 18,1% dintre unități afectate, și Renault Master, cu 17,7%. Distribuția acestor modele arată că problema nu este limitată la o categorie anume de vehicule, ci afectează atât autoturisme de familie, cât și vehicule comerciale utilizate intens.

Structura pieței europene contribuie la apariția acestor situații. Multe mașini rulate sunt importate din alte state, iar istoricul lor este fragmentat între baze de date diferite. Lipsa unei interoperabilități complete între registrele auto permite ca unele informații esențiale să nu fie ușor accesibile cumpărătorilor. Astfel, vehiculele pot ajunge pe piața românească cu istorii incomplete, ceea ce creează condiții favorabile pentru manipularea odometrului.

Raportul evidențiază și o diferență importantă între frecvența modificării kilometrajului și amploarea acesteia. Unele modele sunt manipulate mai des, dar există și vehicule la care reducerea kilometrajului este mult mai mare, schimbând radical percepția asupra uzurii reale. În România, cea mai mare reducere medie a kilometrajului a fost identificată la Fiat Ducato, unde diferența medie depășește 266.000 de kilometri. Pe locul al doilea se situează Mercedes-Benz Sprinter, cu peste 262.000 de kilometri eliminați în medie din istoric, urmat de Renault Master, cu aproximativ 239.000 de kilometri.

Există și modele la care riscul apare mai rar în comparație cu altele din același top, însă probabilitatea rămâne ridicată. Peugeot Boxer este menționat printre vehiculele cu cea mai mică rată de manipulare din grupul celor mai afectate, cu 12,1% dintre unitățile verificate. Aproape de acest nivel se află Volkswagen Sharan, cu 12,6%, și Mercedes-Benz E-Class, cu 12,7%. Chiar și aceste valori indică o incidență semnificativă, sugerând că verificarea istoricului rămâne necesară indiferent de model.

