Acasă » Știri » Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine

Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 16:41
Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine

Piața auto second-hand din România continuă să atragă cumpărători prin prețuri accesibile și ofertă variată, însă riscurile legate de istoricul real al vehiculelor rămân ridicate. Printre cele mai costisitoare probleme se numără manipularea kilometrajului, o practică răspândită care poate transforma rapid o achiziție avantajoasă într-o sursă de cheltuieli neprevăzute. Analiza realizată pentru anul 2025 de platforma carVertical evidențiază modelele de autoturisme și utilitare care apar cel mai frecvent cu odometrul modificat în România și arată dimensiunea reală a fenomenului.

Faptul că aceste valori sunt întâlnite în special la utilitare nu este surprinzător. Vehiculele destinate transportului de marfă sau activităților comerciale acumulează kilometri într-un ritm accelerat, iar reducerea artificială a rulajului le crește semnificativ valoarea de piață. În practică, un vehicul care a parcurs sute de mii de kilometri poate părea mult mai puțin utilizat, ceea ce influențează direct decizia de cumpărare și prețul tranzacției.

Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi

Datele indică faptul că modelul cu cea mai mare frecvență a manipulării kilometrajului este Audi A8. Aproximativ 20,1% dintre exemplarele verificate au prezentat discrepanțe între kilometrii reali și cei indicați în bord. Procentul este semnificativ pentru segmentul premium, unde diferențele de preț sunt influențate puternic de rulaj. Pe următoarele poziții se află Toyota Prius, cu 18,1% dintre unități afectate, și Renault Master, cu 17,7%. Distribuția acestor modele arată că problema nu este limitată la o categorie anume de vehicule, ci afectează atât autoturisme de familie, cât și vehicule comerciale utilizate intens.

Structura pieței europene contribuie la apariția acestor situații. Multe mașini rulate sunt importate din alte state, iar istoricul lor este fragmentat între baze de date diferite. Lipsa unei interoperabilități complete între registrele auto permite ca unele informații esențiale să nu fie ușor accesibile cumpărătorilor. Astfel, vehiculele pot ajunge pe piața românească cu istorii incomplete, ceea ce creează condiții favorabile pentru manipularea odometrului.

Raportul evidențiază și o diferență importantă între frecvența modificării kilometrajului și amploarea acesteia. Unele modele sunt manipulate mai des, dar există și vehicule la care reducerea kilometrajului este mult mai mare, schimbând radical percepția asupra uzurii reale. În România, cea mai mare reducere medie a kilometrajului a fost identificată la Fiat Ducato, unde diferența medie depășește 266.000 de kilometri. Pe locul al doilea se situează Mercedes-Benz Sprinter, cu peste 262.000 de kilometri eliminați în medie din istoric, urmat de Renault Master, cu aproximativ 239.000 de kilometri.

Există și modele la care riscul apare mai rar în comparație cu altele din același top, însă probabilitatea rămâne ridicată. Peugeot Boxer este menționat printre vehiculele cu cea mai mică rată de manipulare din grupul celor mai afectate, cu 12,1% dintre unitățile verificate. Aproape de acest nivel se află Volkswagen Sharan, cu 12,6%, și Mercedes-Benz E-Class, cu 12,7%. Chiar și aceste valori indică o incidență semnificativă, sugerând că verificarea istoricului rămâne necesară indiferent de model.

Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați

ANAF a făcut anunțul. Cine nu va mai putea să înființeze firme în România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile
Știri
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea…
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Știri
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul...
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea ...
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru ziua ...
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru ziua unui prieten din partid
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile ...
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă
Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
Vezi toate știrile
×