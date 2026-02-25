Doliu în lumea presei! A murit Roxana Dascălu

Este doliu în jurnalismul românesc! Roxana Dascălu, cunoscută pentru implicarea civică și activitatea profesională de la Reuters (România și Europa), s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală terminală.

Roxana Dascălu era stabilită în Franța, în satul Rivel, din sud-vestul țării, împreună cu fostul soț, Adrian Dascălu. În ultimii ani, jurnalista se lupta cu o formă de cancer agresivă, boală care – în cele din urmă – a învins.

A murit Roxana Dascălu, jurnalist la Reuters

Roxana Dascălu a fost timp de 10 ani jurnalist la Reuters, în România și Europa de Est, a lucrat apoi la USAID, in coordonarea relaţiilor media şi outreach in Romania. A scris pentru The Economist Intelligence Unit şi Oxford Business Group.

De asemenea, jurnalista a fost una dintre fondatorii mișcării civice „Inițiativa României”, unde se ocupa de comunicare și una dintre cele mai infocate aliate a mișcării LGBT. A tradus în limba română romanul „Ultimul nud” al scriitoarei Ellis Avery, iconic în comunitatea saphică, apărută la editura Humanitas în 2012.

Anunțul decesului a fost făcut public de către fostul soț al Roxanei, Adrian Dascălu. Cei doi au fost căsătoriți timp de 14 ani

„Rămas bun… Astăzi, vă împărtășesc niște vești foarte triste. Fosta mea soție, Roxana Dascălu, a pierdut lunga și curajoasa luptă împotriva cancerului. Am fost căsătoriți 14 ani. Acei ani au fost plini de momente semnificative și vise împărtășite. Avea o dorință nesfârșită de a învăța, de a crește și de a înțelege lumea mai profund.

Chiar dacă mai târziu am ales drumuri diferite, voi rămâne mereu recunoscător pentru timpul petrecut și respectul profund. Moartea ei este o pierdere teribilă. Ea va trăi în amintirile noastre și în viețile pe care le-a atins. A fost un suflet frumos și nu va fi uitată niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace, Roxana…”, a fost mesajul fostului soț al Roxanei.

