BANC | „Ți-am zis să nu mă mai cauți”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi s-au despărțit, dar pare că mai au câteva conturi de reglat. Deznodământul este hilar.

– Bună, Irina!

– Ți-am zis să nu mă mai cauți, ți-am dat și ultima pereche de chiloți pe care îi aveai la mine.

– Fix despre chiloți voiam să vorbim.

– Ce este cu ei?

– Nu sunt ai mei.

Trei candidați dau examenul de permis auto

Trei candidați dau examenul de conducere. Instructorul care îi examinează îi întreabă:

– Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată, apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?

– Baba, că e păcat de puștoaică, răspunde primul.

– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.

– Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste condiții, zice și al treilea.

Sunteți picați toți! tipă instructorul exasperat… Frâna trebuie călcată, dobitocilor!

Alte bancuri amuzante

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

