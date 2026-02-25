Trupa care a marcat o generație revine în fața publicului! Ce au pregătit, în secret, membrii formației legendare

Trupa Conexiuni, una dintre cele mai iubite formații românești din anii ’80 dar și după ’89, s-a reunit și revine în forță în fața publicului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Victor Solomon despre acest moment special și a aflat cum reacționează noua generație la muzica rock, cine a avut inițiativa de reunire, dar și ce urmează pentru trupă în noua formulă: Victor Solomon şi Victor Lenghel (chitară şi tobe), alături de Cătălin Dobre (voce) şi Marius Mirea (bas). Toate detaliile în articol.

Trupa Conexiuni a fost fondată de Marcel Boca, Florian Stoica și Victor Lenghel la Brașov și a reușit să se facă remarcată încă din primii ani de viață. Printre piesele cunoscute care au ajuns la inimile ascultătorilor se numără „Mai rămâi puţin”, „Tu”, „Fosta iubire” sau „Viaţă de rocker”. Înființată în anul 1983, formația va susține concertul de reunire intitulat „Viața de Rocker” pe data de 12 martie în club Quantic.

Formația Conexiuni revine cu forțe noi

Nerăbdător să apară în fața publicului din Capitală, Victor Solomon ne-a spus cine a preluat inițiativa și ce urmează pentru Conexiuni pe viitor.

CANCAN.RO: Cum a apărut ideea de reunire?

Victor Solomon: A fost totul natural.

CANCAN.RO: Cine a dat primul telefon și a venit cu ideea?

Victor Solomon: Victor Lenghel m-a sunat pe mine și am fost de acord. Am zis că după 7 ani, poate că a venit momentul să mai mișcăm ceva și în direcția asta. Mai alex că trupa Conexiuni a avut ceva de spus în istoria muzicii rock din România și ne-am gândit că e o idee bună să aducem și generației tinere piese ca „Tu” , ca „Mai rămâi puțin”. Am ajuns la o fază în care copiii știau piesele, dar nu știau cine le cântă, așa că ni s-a părut normal să revenim și să susținem live evenimentul.

CANCAN.RO: Cum a fost prima repetiție după atâția ani? Ce ați simțit?

Victor Solomon: Am simțit că parcă nu ne-am despărțit niciodată. Componenta este una foarte bună. Suntem patru muzicieni care știm despre ce-i vorba în ecuație. Noi nu folosim track-uri, cântăm cu mâna și cu mintea.

CANCAN.RO: Aveți și piese noi?

Victor Solomon: Este și o piesă nouă pe care sigur o s-o prezentăm. Sunt și câteva din cele vechi pe care publicul nu le știe și pe care le-am reorchestrat. Vom cânta și prima piesă compusă de Marcel Boca și Florin Stoica, pe care nu o știe nimeni și nu a fost prezentată nicăieri.

CANCAN.RO: Cum a reacționat publicul?

Victor Solomon: Noi am mai cântat în Brașov. A fost foarte fain. Deci în București suntem la prima apariție. Cu toate că stau în București de 25 de ani, la Brașov e ca acasă. Ideea este ca noi avem acolo în Brașov un public și prieteni foarte mulți.

CANCAN.RO: Aveți emoții legate de apariția în București?

Victor Solomon: Cred că mai mult bucurie. Nu, nu, emoții nu neapărat. Abia așteptăm, pentru că noi am avut apariții frumoase în București. Ultima pe care am avut-o în București a fost mare, la Arenele Romane și a fost foarte fain. Nu avem emoții, suntem nerăbdători.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru trupa Conexiuni pe viitor?

Victor Solomon: O să mai facem niște melodii noi. Mai sunt și piese din ”pălăria veche” de scos, pe care publicul nu le știe. Vom lucra la câteva piese, dar nu știu dacă în regim de album neapărat.

CANCAN.RO: Ați simțit nevoia să vă adaptați la noile cerințe, să schimbați ceva, sau mergeți pe același stil?

Victor Solomon: Mergem pe stilul clasic, ba chiar, mai clasic. Uite, eu am niște copii mici pe care îi învăț și toți vor să cânte cât mai mult fără track-uri, fără autotune, fără AI. E foarte interesant ce s-a întâmplat la noua generație.

CANCAN.RO: Cum vedeți pasiunea noii generații pentru muzica rock? Crește publicul sau scade?

Victor Solomon: Nu știu să dau o valoare numerică, pentru că nici pe vremea noastră nu erau foarte, foarte mulți rockeri, dar știu că erau. Și cum erau pe vremea mea, sunt și acum. Din câți cunosc eu așa copii, ei vor să cânte, vor să cânte cu mâna și mi se pare o chestie senzațională.

CANCAN.RO: Ce sfat i-ați da unei trupe tinere care încearcă să facă rock în zilele noastre?

Victor Solomon: Să facă rock. Rock-ul este o stare pe care dacă o simți, o dai mai departe. Să se inspire, noi toți am fost inspirați de cei de afară.

