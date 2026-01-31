Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești

Ovidiu Lipan Țăndărică a oferit, pe 30 ianuarie, un concert aniversar memorabil la Sala Palatului din București. Sub titlul „Visul Toboșarului”, evenimentul a reunit artiști de marcă, prieteni și colaboratori ai muzicianului, într-un spectacol complex care a traversat întreaga sa carieră artistică.

Sala Palatului a găzduit vineri seară, 30 ianuarie, concertul aniversar „Visul Toboșarului”, susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai scenei românești. Cu o carieră de peste șase decenii prin care a scris istorie în rock-ul românesc, Ovidiu Lipan Țăndărică a fost aniversat de artiști, prieteni și apropiați, care au oferit un show excepțional pe scena Sălii Palatului.

Concertul a îmbinat rock-ul, ritmurile balcanice, sonoritățile simfonice și momentele de improvizație ce definesc stilul inconfundabil al lui Țăndărică. Evenimentul a început la ora 20:00 și a oferit publicului un show grandios, în care rock-ul, ritmurile balcanice, muzica simfonică și momentele de improvizație s-au îmbinat armonios.

Pe scenă au urcat artiști consacrați și colaboratori apropiați ai lui Țăndărică, printre care Mircea Baniciu, Iris, Iana Novac, Marius Mihalache, Fanfara Zece Prăjini, Stelu Enache și Miriam, solistă de pian și prietenă apropiată a artistului. Spectacolul a fost completat de Dream Fantasy Orchestra, dirijată de Simona Strungaru, care a adus o dimensiune simfonică aparte concertului.

„Ovidiu Lipan Țăndărică semnifică pentru rock-ul românesc o legendă, înseamnă patriotism, determinare, sinceritate și muncă asiduă. Am venit cu mare plăcere aici știind că este și ziua lui”, a spus Cristi Minculescu de la Iris.

„Visul Toboșarului” a fost conceput ca o călătorie muzicală prin toate etapele importante ale vieții artistice ale lui Ovidiu Lipan Țăndărică, de la proiectele care l-au consacrat, până la colaborările recente. Un moment special l-a constituit interpretarea unor piese din „Cantafabule”, susținute de Mircea Baniciu, primite cu entuziasm de public.

Într-un mesaj adresat fanilor înainte de eveniment, artistul a declarat că acest concert reprezintă un proiect complex și istoric, menit să aducă pe aceeași scenă oameni, stiluri și generații diferite, unite prin muzică.

„Este vorba de o anumită stare meditativă, o echilibrare energetică, o înălțare spirituală. Să fii cu sinele tău în echilibru și atunci lucrurile se schimbă și poți să arăți la 70 de ani ca la 40 de ani”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.

Pe lângă contribuția sa artistică, Ovidiu Lipan Țăndărică este recunoscut pentru forța scenică și energia ieșită din comun, calități care i-au permis să rămână activ pe scenă de-a lungul deceniilor. Mai mult decât un concert aniversar, „Visul toboșarului” a fost o declarație de pasiune pentru muzică și pentru publicul care l-a însoțit pe artist de-a lungul carierei sale impresionante.

