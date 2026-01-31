Acasă » Exclusiv » Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești

Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești

De: Delina Filip 31/01/2026 | 17:35

Ovidiu Lipan Țăndărică a oferit, pe 30 ianuarie, un concert aniversar memorabil la Sala Palatului din București. Sub titlul „Visul Toboșarului”, evenimentul a reunit artiști de marcă, prieteni și colaboratori ai muzicianului, într-un spectacol complex care a traversat întreaga sa carieră artistică.

Sala Palatului a găzduit vineri seară, 30 ianuarie, concertul aniversar „Visul Toboșarului”, susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai scenei românești. Cu o carieră de peste șase decenii prin care a scris istorie în rock-ul românesc, Ovidiu Lipan Țăndărică a fost aniversat de artiști, prieteni și apropiați, care au oferit un show excepțional pe scena Sălii Palatului.

Ovidiu Lipan Țăndărică, concert aniversar pe scena Sălii Palatului

Concertul a îmbinat rock-ul, ritmurile balcanice, sonoritățile simfonice și momentele de improvizație ce definesc stilul inconfundabil al lui Țăndărică. Evenimentul a început la ora 20:00 și a oferit publicului un show grandios, în care rock-ul, ritmurile balcanice, muzica simfonică și momentele de improvizație s-au îmbinat armonios.

Ovidiu Lipan Tandarică a susținut un concert aniversar la Sala Palatului
Ovidiu Lipan Tandarică a susținut un concert aniversar la Sala Palatului

Pe scenă au urcat artiști consacrați și colaboratori apropiați ai lui Țăndărică, printre care Mircea Baniciu, Iris, Iana Novac, Marius Mihalache, Fanfara Zece Prăjini, Stelu Enache și Miriam, solistă de pian și prietenă apropiată a artistului. Spectacolul a fost completat de Dream Fantasy Orchestra, dirijată de Simona Strungaru, care a adus o dimensiune simfonică aparte concertului.

„Ovidiu Lipan Țăndărică semnifică pentru rock-ul românesc o legendă, înseamnă patriotism, determinare, sinceritate și muncă asiduă. Am venit cu mare plăcere aici știind că este și ziua lui”, a spus Cristi Minculescu de la Iris.

Membrii formației Iris au fost alături de maestru la concertul său aniversar
Membrii formației Iris au fost alături de maestru la concertul său aniversar

„Visul Toboșarului” a fost conceput ca o călătorie muzicală prin toate etapele importante ale vieții artistice ale lui Ovidiu Lipan Țăndărică, de la proiectele care l-au consacrat, până la colaborările recente. Un moment special l-a constituit interpretarea unor piese din „Cantafabule”, susținute de Mircea Baniciu, primite cu entuziasm de public.

Într-un mesaj adresat fanilor înainte de eveniment, artistul a declarat că acest concert reprezintă un proiect complex și istoric, menit să aducă pe aceeași scenă oameni, stiluri și generații diferite, unite prin muzică.

„Este vorba de o anumită stare meditativă, o echilibrare energetică, o înălțare spirituală. Să fii cu sinele tău în echilibru și atunci lucrurile se schimbă și poți să arăți la 70 de ani ca la 40 de ani”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.

Pe lângă contribuția sa artistică, Ovidiu Lipan Țăndărică este recunoscut pentru forța scenică și energia ieșită din comun, calități care i-au permis să rămână activ pe scenă de-a lungul deceniilor. Mai mult decât un concert aniversar, „Visul toboșarului” a fost o declarație de pasiune pentru muzică și pentru publicul care l-a însoțit pe artist de-a lungul carierei sale impresionante.

CITEȘTE ȘI: Ovidiu Lipan Țăndărică și Radu Groza au răvășit mallul! Avem imagini de la ”locul faptei”

ACCESZEAZĂ ȘI: Ovidiu Lipan Țăndărică se însoară la 70 de ani! Cum arată aleasa inimii: „N-are voie să gătească”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal de zile mari într-un bar din Capitală! Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie și au distrus localul
Exclusiv
Scandal de zile mari într-un bar din Capitală! Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie și au distrus…
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a întors-o din drum: „Merită”
Exclusiv
Cum a împăcat-o Pescobar pe Lavinia, după ce a dat-o afară în urmă cu trei luni? Cadoul a…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela ...
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Vezi toate știrile
×