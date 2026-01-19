Ovidiu Lipan Țăndărică și Radu Groza au răvășit mallul! Avem imagini de la ”locul faptei”

Shopping pentru niște ”old boys” ai muzicii românești. Radu Groza, probabil cel mai cunoscut impresar din țara noastră, l-a scos la o sesiune de bântuit prin magazine pe amicul Ovidiu Lipan ”Țăndărică”, 72 de ani, un nume greu în rockul autohton. În orice caz, băieții ies din magazin cu mâna goală, iar CANCAN.RO are imagini tari!

Ovidiu Țăndărică nu se dă bătut, este un supraviețuitor, încă are proiecte, e activ, nu întâmplător a fost văzut alături de impresarul Radu Groza. Faptul că a venit să caute ținute noi este o veste bună. Nostalgicii după rockul anilor `70 se pot aștepta la noi concerte.

Cu toate astea, Ovidiu Lipan Țăndărică, 72 de ani, e tot mai singur pe scena rockului. Asta după ce Moni Bordeianu, fost coleg la Pheonix, s-a dus în 2024, fiind urmat, din păcate, de însuși Nicu Covaci, fondatorul legendarei trupe și sufletul ethno-rockului cu care trupa declanșase o revoluție în anii `70.

Ovidiu Lipan Țăndărică și Radu Groza au plecat acasă cu mâna goală

Ovidiu Țăndărică și Radu Groza sunt, evident, adepții negrului. Țăndărică poartă o geacă de piele de motociclist cu insigne aplicate, dar și o pereche de mănuși decupate de băiat rău. Ținuta e completată cu o șapcă, hanorac, jeanși și pantofi în aceeași non-culoare întunecată. Până și ramele ochelarilor sunt negre, în contrast puternic cu cercelul de etern rebel pe care îl poartă în ureche.

Singurele chestii deschise la culoare sunt părul său cărunt, ochii și o pereche de pantaloni albi pe care îi ia de pe un raft dar în mod înțelept îi pune la loc de unde i-a luat. Nu i s-ar potrivi sub nicio formă.

Radu Groza poartă și el uniforma de rocker, cu negru aproape complet, însă la el se vede clar că s-a îmbrăcat așa ca să-l perie pe Ovidiu Lipan Țăndărică, să fie mai moale cu negocierea comisioanelor. Altfel, când se vede cu Al di Meola, Radu Groza se îmbracă mai vesel cu două nuanțe.

CITEȘTE ȘI – Ovidiu Lipan Țăndărică se însoară la 70 de ani! Cum arată aleasa inimii: „N-are voie să gătească”

NU RATA – Chris Norman va susține un concert în România! În deschiderea spectacolului vor cânta Jessie și Ovidiu Lipan Țăndărică

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.