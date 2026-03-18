Un fotbalist român și-a invitat socrul bogat la restaurant, iar apoi i-a trimis hoțul acasă! Jaf demn de Oscar

Fotbalistul Georgian Bordeanu, antrenor la echipa de tineret a FC Bacău, a regizat un plan diabolic pentru a pune mâna pe averea socrului său. A dat pontul unui hoț și a orchestrat jaful, lăsându-și socrii să creadă că ies, de fapt, la o cină liniștită. După ce 100.000 de lire sterline au fost sustrase din apartament, Bordeanu a fost deconspirat chiar de către soția lui și a început să plângă de rușine. Deși a returnat o parte din bani într-un sac de gunoi murdar, a avut parte doar de o mare răzbunare din partea familiei!

Fotbalistul Georgian-Liviu Bordeanu și-a folosit propria familie pentru a pune mâna pe o avere impresionantă. Numai că planul său diabolic s-a întors împotriva lui, iar lacrimile și rușinea au devenit parte din poveste.

Bordeanu știa de existența banilor pe care socrul său, B.S., îi păstra cu grijă într-o ladă de canapea, ascunși între articole vestimentare.

În iulie 2025, fotbalistul l-a contactat pe R.A.M., un fost angajat care a lucrat pentru spălătoria lui auto, și i-a dat un pont despre bani, cu scopul de a-i sustrage după un plan bine pus la punct.

Apoi a venit ziua ”zero”: Bordeanu și-a invitat socrii în parc, apoi la restaurant, asigurându-se că apartamentul rămâne gol exact cât timp hoțul urma să acționeze.

”Inculpatul Bordeanu Georgian-Liviu l-a determinat pe inculpatul R.A.M. să sustragă din locuința socrului său, persoana vătămată B.S., suma de 108.000 de lire sterline, furnizându-i și informații cu privire la apartamentul unde se aflau banii”.

Hoțul a așteptat ”semnalul” de la fotbalist pentru a putea intra în partament și a acționat la sigur.

”În intervalul în care persoana vătămată și membrii familiei se aflau la restaurant, inculpatul Bordeanu i-a transmis un mesaj inculpatului R.A.M., comunicându-i că poate pătrunde în locuință, întrucât în acel moment nu se află nimeni în imobil (…) Acesta a urcat la etajul 4 și a pătruns în apartament, unde a procedat la răvășirea bunurilor din dormitor și sufragerie, în scopul identificării sumelor de bani. După aproximativ opt minute, respectiv la ora 20:00, inculpatul a părăsit imobilul purtând gluga hanoracului pe cap și având asupra sa sacoșa textilă de culoare albastră în care se aflau sumele de bani sustrase din lada canapelei. Ulterior, s-a urcat la volanul autoutilitarei Sprinter și a părăsit orașul”.

Fotbalistul a început să plângă și să ceară iertare

La întoarcerea acasă, socrul a introdus cheia în butuc, moment în care a constatat că ușa era descuiată, iar în interiorul locuinței bunurile erau răvășite.

În sufragerie, lada canapelei era deschisă, iar din interior lipsea sacoșa albastră în care se afla suma de 108.000 lire sterline. Cu ocazia cercetării la fața locului nu au fost identificate urme de forțare a ușii de acces.

Acest detaliu a pus-o pe gânduri chiar pe soția fotbalistului, care și-a dat seama că partenerul ei „a dat pontul” persoanei care a pătruns în apartament și a sustras suma de bani. Ce a urmat?? ceva incredibil: ”În acest context, inculpatul Bordeanu a început să plângă și a solicitat să fie iertat”, se arată în mărturia de la dosar.

Crezând că va fi iertat, fotbalistul s-a întors la locuința socrului cu restul de bani, într-un sac de gunoi murdar, bani pe care nu a apucat să-i cheltuiască.

De cealaltă parte, hoțul antamat de fotbalist a cheltuit o parte din bani pe un BMW și telefoane Iphone și a susținut în fața procurorilor că el nu a știut nici măcar ce sumă a furat de fapt.

”R.A.M. a arătat că nu a numărat niciodată suma de bani existentă în geantă, ci doar suma ce i-a fost remisă de către inculpatul Bordeanu Georgian, respectiv suma de 28.000 lire sterline, aspect care confirmă că suma inițial sustrasă era mai mare de 20.000 lire, cum a declarat inițial inculpatul. Fiind audiat în calitate de inculpat în fața instanței de judecată la termenul din data de 13.01.2026, R.A.M. a recunoscut în totalitate fapta reținută în sarcina sa, respectiv sustragerea sumei de 108.000 lire sterline”.

Judecătorii au fost curioși și cu privire la proveniența banilor pe care socrul fotbalistului îi deținea în casă. Acesta a motivat că au venit din transferuri făcute de cei doi fii ai săi care dețin o firmă cu activitate internațională.

”De aproximativ cinci ani anterior momentului sesizării organelor judiciare, cei doi fii ai persoanei vătămate B.S. au trimis acesteia, în mod regulat, diferite sume de bani, atât prin intermediul unor societăți de transport internațional de persoane și colete”.

După multe luni de audieri, judecătorii au ajuns la concluzia că ginerele a jucat rolul principal în „operațiunea furt”, dând toate ponturile și programând momentul perfect pentru spargere.

”Cu toate acestea, instanța reține că acesta, în calitate de ginere al persoanei vătămate, a avut un rol determinant în săvârșirea infracțiunii, instigându-l pe inculpatul R.A.M. să comită furtul, oferindu-i toate informațiile necesare privind existența și locul unde se află suma de bani, precum și asigurând condițiile concrete pentru pătrunderea în locuință, prin verificarea absenței persoanei vătămate și anunțarea momentului oportun pentru pătrunderea în domiciliul acesteia”.

Motiv pentru care în urmă cu doar câteva zile, magistrații Judecătoriei Bacău au decis să-l condamne la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare și obligat să-i plătească socrului său 20.000 de lire sterline daune materiale.

Asta în timp ce hoțul care a sustras banii a primit 2 ani de închisoare cu suspendare.

