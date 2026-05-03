Dorian Popa s-a cununat religios cu Andreea, după petrecerea de nuntă. Ce ținute speciale au ales

De: Andreea Stăncescu 03/05/2026 | 19:15
Ce ținute au avut Dorian Popa și Andreea la cununia religioasă / Foto: social media

Dorian Popa și partenera sa, Andreea, au făcut recent pasul cel mare, alegând să își unească destinele într-un cadru discret, departe de agitația evenimentelor grandioase. Cei doi au preferat o ceremonie intimă, alături doar de oamenii cu adevărat apropiați. Pentru cununia religioasă au ales ținute speciale în care au strălucit. 

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în urmă cu puțin timp, într-un cadru de poveste. Petrecerea de nuntă a avut loc într-o zi de vineri, într-o atmosferă relaxată, unde invitații au fost selectați cu grijă. Printre cei prezenți s-au numărat prieteni apropiați și câteva nume cunoscute, precum Amna și Mario Fresh. A doua zi, sâmbătă, mirii au participat la cununia religioasă, organizată la parohia din Clinceni, completând astfel unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Cum s-au îmbrăcat Dorian Popa și Andreea pentru cununia religioasă

Pentru eveniment, cei doi au ales ținute diferite, adaptate fiecărei etape. Dorian Popa a optat pentru un costum crem, elegant și lejer, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea a impresionat printr-o rochie sofisticată, mulată pe corp, cu un umăr gol și mâneci lungi, accesorizată cu o trenă discretă. Look-ul a fost completat de un voal lung și un buchet de bujori albi. Coafura, un coc lejer cu două șuvițe lăsate în față, a adăugat un aer romantic.

Artistul a mărturisit că evenimentul a depășit așteptările sale, chiar dacă inițial a avut emoții. Neobișnuit cu ideea unei nunți clasice, a ales să organizeze ceva restrâns, unde să se simtă în largul său. Atmosfera a fost una relaxată, mai apropiată de o petrecere între prieteni decât de o ceremonie formală.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu am stat să primim invitații ca niște oameni care, nu știu, sunt la muncă și trebuie să primească oamenii să îi ducă la mese. Acest rol l-au avut domnișoarele care ne-au ajutat cu asta”, a povestit Dorian Popa.

