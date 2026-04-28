Acasă » Știri » Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. A atras toate privirile la nuntă

Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. A atras toate privirile la nuntă

De: Denisa Crăciun 28/04/2026 | 11:11
Dorian Popa și Andreea trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi au avut nunta pe 24 aprilie, iar evenimentul a fost unul cu totul și cu totul special. Locația a fost spectaculoasă și pe placul tuturor. Rochia miresei a atras toate privirile, iar costul este pe măsură.

Dorian și Andreea sunt mai fericiți ca niciodată. Aceștia și-au unit destinele, iar imaginile de la cea mai specială zi a lor au inundat mediul online. Ele scot la suprafață strălucirea miresei, care a atras privirile tuturor invitaților. Rochia a fost creată special pentru mireasa lui Dorian și s-a lucrat peste 1.000 de ore la ea. Artistul nu s-a uitat la bani atunci când a fost vorba de soția lui.

Tinerii căsătoriți radiază de bucurie. Vloggerul a demonstrat de mai multe ori că banii nu contează pentru el atunci când vine vorba de partenera sa de viață. Acest lucru s-a întâmplat și la nunta lor și asta pentru că Dorian a scos din buzunar o sumă de cinci cifre pentru una dintre rochiile miresei. Ea a purtat o rochie de tip sirenă și a fost creată special pentru ea într-un atelier din București. Croitoresele au muncit în jur de 1.000 de ore pentru a ieși exact cum și-a dorit Andreea.

Suma pe care trebuie să o plătești pentru o astfel de rochie pornește de la 10.000 de lei și ajunge până la 16.000 de lei. Prețul este ajustat în funcție de preferințele miresei. De asemenea, soția lui Dorian Popa a mai purtat o rochie scurtă, la fel de inedită.

Ce a declarat Dorian Popa despre nuntă

Cântărețul a povestit despre marele eveniment. Acesta a explicat că nu se aștepta să iasă atât de spectaculos. Locația de vis pe care au ales-o se află pe malul lacului Buftea, iar nunta a fost una restrânsă, astfel că au participat doar familia și prietenii apropiați.

A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți, a declarat el.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Cum a trăit cele 16 săptămâni în junglă
Știri
Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Cum a trăit cele 16 săptămâni în junglă
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
Știri
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Demisie cu GREUTATE în PSD! Își explică în termeni duri gestul
Gandul.ro
Demisie cu GREUTATE în PSD! Își explică în termeni duri gestul
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Trump cere concedierea lui Jimmy Kimmel după o glumă considerată deplasată despre Melania înainte de dineul corespondenților
Adevarul
Trump cere concedierea lui Jimmy Kimmel după o glumă considerată deplasată despre Melania...
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
Digi24
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea...
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua...
Parteneri
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat”...
Dineul corespondenţilor de la Washington. „Omul cu salata”, invitatul care a continuat să mănânce, imperturbabil, în ciuda panicii
Digi 24
Dineul corespondenţilor de la Washington. „Omul cu salata”, invitatul care a continuat să mănânce, imperturbabil,...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
2026: Poți trece pe la Fetești chiar dacă nu ai plătit taxa de pod înainte?
Promotor.ro
2026: Poți trece pe la Fetești chiar dacă nu ai plătit taxa de pod înainte?
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț atractiv.
go4it.ro
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț...
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Demisie cu GREUTATE în PSD! Își explică în termeni duri gestul
Gandul.ro
Demisie cu GREUTATE în PSD! Își explică în termeni duri gestul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile ...
Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile americane
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Programul complet al vizitei
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Programul complet al vizitei
Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Cum a trăit cele 16 săptămâni ...
Alberto Hangan, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Cum a trăit cele 16 săptămâni în junglă
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu 47 dolari
Vezi toate știrile