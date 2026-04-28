Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. A atras toate privirile la nuntă

Dorian Popa și Andreea trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi au avut nunta pe 24 aprilie, iar evenimentul a fost unul cu totul și cu totul special. Locația a fost spectaculoasă și pe placul tuturor. Rochia miresei a atras toate privirile, iar costul este pe măsură.

Dorian și Andreea sunt mai fericiți ca niciodată. Aceștia și-au unit destinele, iar imaginile de la cea mai specială zi a lor au inundat mediul online. Ele scot la suprafață strălucirea miresei, care a atras privirile tuturor invitaților. Rochia a fost creată special pentru mireasa lui Dorian și s-a lucrat peste 1.000 de ore la ea. Artistul nu s-a uitat la bani atunci când a fost vorba de soția lui.

Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa

Tinerii căsătoriți radiază de bucurie. Vloggerul a demonstrat de mai multe ori că banii nu contează pentru el atunci când vine vorba de partenera sa de viață. Acest lucru s-a întâmplat și la nunta lor și asta pentru că Dorian a scos din buzunar o sumă de cinci cifre pentru una dintre rochiile miresei. Ea a purtat o rochie de tip sirenă și a fost creată special pentru ea într-un atelier din București. Croitoresele au muncit în jur de 1.000 de ore pentru a ieși exact cum și-a dorit Andreea.

Suma pe care trebuie să o plătești pentru o astfel de rochie pornește de la 10.000 de lei și ajunge până la 16.000 de lei. Prețul este ajustat în funcție de preferințele miresei. De asemenea, soția lui Dorian Popa a mai purtat o rochie scurtă, la fel de inedită.

Ce a declarat Dorian Popa despre nuntă

Cântărețul a povestit despre marele eveniment. Acesta a explicat că nu se aștepta să iasă atât de spectaculos. Locația de vis pe care au ales-o se află pe malul lacului Buftea, iar nunta a fost una restrânsă, astfel că au participat doar familia și prietenii apropiați.

A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți, a declarat el.

