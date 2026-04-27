Ce semnificație aparte are ziua nunții lui Dorian Popa. Ce arată harta destinului său

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele. Cei doi au ales data de 24 aprilie, pentru evenimentul unic din viața lor, iar locația a fost de vis. Data nunții are o semnificație aparte, așadar nu a fost aleasă întâmplător. O specialistă în astrologie a vorbit despre cea mai importantă zi a artistului.

Dorian Popa traversează una dintre cele mai frumoase etape ale vieții. De acum este însurat cu aleasa inimii lui. Andreea este studentă la medicină și i-a fost alături celebrului cântăreț în cele mai grele momente. Aceștia au făcut pasul cel mare într-un cadru restrâns, pe malul lacului Buftea, iar petrecerea a fost pe placul influencerului. În plus, specialista în astrologie Treya Toth, invitată în cadrul unei emisiuni televizate, a făcut declarații inedite despre harta destinului artistului, dar și despre semnificația datei alese pentru eveniment.

Ce semnificație are ziua nunții lui Dorian Popa

Data de 24 aprilie va rămâne mereu o zi specială pentru cântărețul Dorian și soția lui, Andreea. Este ziua în care cei doi au spus DA și au concretizat cea mai frumoasă poveste de dragoste. În cadrul unei emisiuni, Treya Toth, consilier pentru dezvoltare personală, coach, trainer, specialist Feng Shui și în astrologie a vorbit despre nunta celor doi. Ea a explicat că perioada în care s-au căsătorit are o semnificație puternică și asta pentru că luna aprilie este benefică pentru astfel de evenimente. De asemenea, a recunoscut că Andreea este femeia potrivită pentru el.

Această lună este reprezentată de un aspect care poartă însemnătatea întemeierii unei familii. Așa că, nu e deloc întâmplător. Cred că relația lor e foarte bine închegată. Cred că există și pasiune, și încredere, dar și loialitate. Cred că e ceva diferit aici. Ea are foarte multă încredere în ea. Ea este o femeie care se cunoaște și care își exprimă feminitatea, iar el are nevoie de asta, a spus specialista.

Mai mult, a mai mărturisit despre Dorian că este un bărbat care își ia în serios rolul de soț și că harta sa arată fidelitatea de care dă dovadă artistul.

El este reprezentat de un element Yang foarte puternic. Asta înseamnă că intră foarte ușor în rolul său de bărbat, în relația de cuplu. E adevărat că se poate și încăpățâna foarte mult și de-asta e important cum gestionează ea. O văd capabilă să gestioneze aceste momente, a mai adăugat ea.

