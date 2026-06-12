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Violeta Bănică a revenit în România. Ce a vizitat în vacanță

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 09:51
Violeta Bănică a revenit în România. Ce a vizitat în vacanță
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Foto: Instagram / Andreea Marin
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Andreea Marin se mândrește cu fiica sa, Violeta Bănică. Aceasta studiază în America, iar de curând s-a întors în țară într-o scurtă vacanță. Ea a vizitat tot ce a putut, mai ales că în următoarea perioadă va pleca la un stagiu de practică la Parlamentul European, fapt care o bucură enorm pe prezentatoarea TV.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior au trăit o poveste de dragoste în urmă cu mai mulți ani. Din iubirea lor a rezultat o fată deosebită, Violeta Bănică. Ea a crescut frumos și are planuri mari cu viața ei. De aceea, a hotărât să plece peste hotare, mai exact în America. Totuși, dorul de părinți și de țară a fost mare, așa că de curând a revenit în România. Nu pentru mult timp, însă, deoarece urmează să plece la un stagiu de practică la Parlamentul European. Din acest motiv, a vizitat cât mai multe locuri impresionante pe care România le oferă.

Ce a vizitat Violeta Bănică în vacanța din România

Andreea și Violeta au o relație foarte apropiată. Faptul că a ales să studieze în America, a bucurat-o enorm pe prezentatoare, însă recunoaște că nu i-a fost deloc ușor. Cu toate acestea, revenită în țară, se bucură una de prezența celeilalte, mai ales că timpul este scurt. În următoarele zile va pleca la Bruxelles, iar Andreea Marin o va vizita acolo.

Abia am așteptat-o. A sosit acasă. Mama a așteptat-o cu o tartă de caise și cu fericire în suflet. Va pleca în curând, din păcate, peste câteva zile, la Parlamentul European, unde a câștigat un stagiu de lucru pentru această vacanță. Mă bucur. Va învăța foarte multe lucruri la Bruxelles și o voi vizita acolo. Apoi mai avem un timp împreună, înainte de a merge din nou la facultate în America, a povestit Andreea Marin în cadrul unui interviu acordat pentru VIVA.

De asemenea, în aceste zile, programul lor este unul foarte încărcat. Cele două vor merge la Cluj pentru mai multe evenimente, dar pe lângă proiectele profesionale vor avea grijă să se distreze împreună.

Programul meu poate fi urmărit și pe Instagram sau pe Facebook. Da, călătoriile sunt una după alta. De exemplu, în acest weekend plec la TIFF unde am fost invitată la Cluj, împreună cu Violeta, a mai transmis vedeta.

VEZI ȘI: Cum arată Andreea Marin în realitate. Mara Bănică, uimită să o vadă față în față: „Cred că este într-una din cele mai…”

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