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Orașul din România invadat de vulpi și jderi. Primăria caută o firmă care să le captureze

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 11:07
Orașul din România invadat de vulpi și jderi. Primăria caută o firmă care să le captureze
Orașul din România invadat de vulpi și jderi. Primăria caută o firmă care să le captureze
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Locuitorii unui mare oraș din România au început să trăiască scene pe care, până nu demult, le vedeau doar în documentarele despre animale sălbatice. Vulpi care se plimbă nestingherite printre blocuri, apariții surprinzătoare în cartiere și chiar jderi observați în apropierea caselor au stârnit îngrijorare în rândul oamenilor. Situația a ajuns atât de serioasă, încât autoritățile au fost să intervină de urgență.

Este vorba despre municipiul Sibiu, unde numărul animalelor sălbatice observate în intravilan a crescut vizibil în ultima perioadă. Din acest motiv, Primăria pregătește un nou contract cu Asociația de Vânătoare Huberts Șelimbăr, cea care administrează fondul cinegetic din zona municipiului și a stațiunii Păltiniș. Scopul este capturarea și relocarea vulpilor și jderilor care au început să apară tot mai des printre locuințe.

Este haos în oraș!

Planul urmează să fie supus aprobării consilierilor locali și prevede colaborarea pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire. În tot acest timp, echipele specializate vor interveni ori de câte ori va fi nevoie pentru a prinde animalele și a le muta în afara orașului, astfel încât să fie redus riscul unor incidente.

Orașul din România invadat de vulpi și jderi. Primăria caută o firmă care să le captureze
Orașul din România invadat de vulpi și jderi. Primăria caută o firmă care să le captureze

Intervențiile nu vor putea fi făcute oricum. La fiecare acțiune va participa un paznic de vânătoare sau cel puțin doi angajați ai fondului cinegetic, pentru ca operațiunile să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru oameni, cât și pentru animale.

În documentele pregătite pentru aprobarea proiectului este explicat și motivul acestor măsuri. „Scopul contractului îl reprezintă prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major de pe teritoriul UAT Sibiu”, se arată în raportul de specialitate prezentat consilierilor locali.

Nu este pentru prima dată

Nu este prima dată când autoritățile din Sibiu apelează la această asociație. Primăria are deja un contract pentru intervențiile în cazul urșilor care apar în oraș sau în apropierea acestuia. Pentru serviciul de permanență este plătită lunar suma de 1.000 de lei, la care se adaugă costurile fiecărei intervenții atunci când un urs este semnalat pe raza municipiului.

Decizia vine după mai multe episoade în care animalele sălbatice au fost văzute în zone circulate, iar localnicii au început să își exprime tot mai des îngrijorarea. Dacă până acum astfel de întâlniri păreau excepții, autoritățile consideră că fenomenul nu mai poate fi ignorat.

Odată aprobat contractul, echipele specializate vor putea interveni rapid ori de câte ori o vulpe sau un jder va fi observat printre blocuri ori în apropierea gospodăriilor. Scopul nu este eliminarea animalelor, ci capturarea și relocarea lor în zone unde nu mai reprezintă un pericol pentru populație și unde își pot continua viața în habitatul natural.

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