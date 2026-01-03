Animale sălbatice în centrul Capitalei! 3 vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere de la Muzeul Antipa

Apariția animalelor sălbatice în marile orașe stârnește tot mai des curiozitatea publicului și ridică întrebări legate de adaptarea faunei la mediul urban. Un astfel de exemplu a fost surprins recent chiar în inima Capitalei, unde camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au surprins recent un moment inedit: trei vulpi se deplasau în zona exterioară a instituției, chiar în centrul Bucureștiului.

Specialiștii subliniază că apariția vulpilor în mediul urban nu este un caz izolat și nici un motiv de alarmă. În marile orașe europene, această specie este recunoscută pentru capacitatea ridicată de adaptare, fiind atrasă de resursele de hrană disponibile, de spațiile verzi și de așa-numitele coridoare ecologice formate între parcuri, grădini și zone mai puțin circulate. Orașele oferă, adesea, condiții favorabile pentru supraviețuire, chiar dacă mediul este intens modificat de activitatea umană.

Reprezentanții Muzeului Antipa au explicat că prezența vulpilor reflectă transformările ecosistemelor și modul în care animalele sălbatice reușesc să se adapteze la noile realități create de om. Fenomenul este analizat din perspectivă științifică și ecologică, fiind considerat o temă importantă de educație despre conviețuirea dintre oameni și natură în spațiul urban.

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”, a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

De asemenea, muzeul a precizat că, pe durata apariției animalelor, nu au existat interacțiuni cu vizitatorii sau angajații, iar situația nu a prezentat niciun pericol.

În mod normal, vulpile trăiesc în zone împădurite, câmpii, dealuri, pășuni și la marginea localităților, unde își sapă vizuini sau folosesc adăposturi naturale. Ele preferă habitatele care le oferă hrană variată și locuri sigure pentru reproducere, fiind întâlnite frecvent și în zonele rurale sau agricole.

