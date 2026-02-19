Acasă » Știri » Incident alarmant în Capitală! O fată de 16 ani, electrocutată după ce a călcat într-o baltă

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 09:13
O tânără de 16 ani s-a curentat într-o baltă/foto: captură video

O tânără de 16 ani a fost victima unui accident grav ieri seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Bucureștiului. Incidentul s-a petrecut după ce un copac s-a prăbușit în urma ninsorii abundente căzute în ultimele ore, rupând un cablu de electricitate care a ajuns în contact cu apa acumulată pe stradă.

Fenomenul meteorologic care a precedat accidentul a fost unul extrem pentru București. Stratul de zăpadă a depășit, pentru prima dată în ultimii 18 ani, jumătate de metru în capitală, ceea ce a generat probleme serioase atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

O tânără de 16 ani s-a curentat într-o baltă

Pe arterele principale, circulația s-a desfășurat cu dificultate, iar pe străzile secundare, acoperite de zăpadă și necurățate, oamenii au întâmpinat mari probleme în deplasare, fiind nevoiți să înainteze cu dificultate prin stratul dens de zăpadă.

Se pare că fata a călcat în baltă fără să observe firele electrice sub tensiune, fiind imediat electrocutată. Conform primelor informații de la martori, aceasta a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale, iar trecătorii au sunat rapid la 112 pentru a cere ajutor. Salvatorii au ajuns la fața locului și au transportat-o de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma incidentului, pompierii s-au deplasat imediat la fața locului și au izolat zona, prevenind eventualele alte accidente. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii electrocutării și pentru a verifica modul în care autoritățile locale au gestionat situația.

Martorii au relatat că tensiunea electrică a fost transferată prin apa de pe stradă, ceea ce a făcut ca fata să fie electrocutată instantaneu. În momentul în care a fost descoperită, aceasta nu răspundea la stimuli, dar echipajele medicale au reușit să-i stabilizeze starea înainte de a o transporta la unitatea medicală.

După eveniment, autoritățile au subliniat importanța evitării zonelor în care se află copaci sau cabluri electrice căzute. Specialiștii avertizează că, în astfel de condiții, apa poate conduce electricitatea și poate provoca electrocutări grave sau chiar decesul. De asemenea, recomandarea generală este ca oamenii să raporteze imediat situațiile periculoase către pompieri sau poliție și să nu se apropie de firele căzute, indiferent de grosimea apei sau de aparenta siguranță a zonei.

