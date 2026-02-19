Acasă » Știri » Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple: „Un sezon aranjat ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu”

Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple: „Un sezon aranjat ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu”

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 10:06
Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple: Un sezon aranjat ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu
Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple

Ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, sezonul 3, a adus una dintre cele mai surprinzătoare eliminări ale sezonului. Cuplul format din Oase și Maria Pitică a părăsit competiția într-un moment în care fanii au fost profund dezamăgiți. Episodul 21 a fost marcat de ultima probă de cuplu pregătită de prezentatorul Dani Oțil înainte de runda finală, o provocare care urma să decidă cine se va afla în duelul pentru eliminare.

În cadrul probei, toate cuplurile au fost supuse unor teste de coordonare, strategie și rezistență. Rezultatele au stabilit că Sandra și Răzvan au obținut cel mai mic punctaj, iar aceștia au fost trimiși automat în duelul pentru eliminare. Confruntarea lor a fost cuplată cu echipa Oase și Maria Pitică, determinând astfel cine va părăsi competiția și va rămâne doar spectator la finalul sezonului.

Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple

Eliminarea cuplului Oase – Maria a generat o reacție imediată în rândul publicului. Pe pagina oficială a emisiunii, comentariile telespectatorilor au exprimat un val de dezamăgire și nemulțumire. Mulți dintre fani au sugerat că sezonul ar fi fost „aranjat” pentru ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu, ceea ce a stârnit discuții aprinse. Mesajele lăsate pe pagina show-ului au subliniat nemulțumirea vizavi de decizia producției și a votului, în contextul în care Oase și Maria au fost considerați autentici și originali, indiferent dacă au câștigat sau nu probele.

Un număr semnificativ de comentarii au criticat modul în care a fost gestionată competiția. Unele dintre acestea au menționat că eliminarea lui Oase și a Mariei părea nedreaptă, în timp ce familia Zmărăndescu părea favorizată. Fanii au subliniat că, deși premiul ar fi trebuit să fie câștigat pe merit, decizia de eliminare a ridicat semne de întrebare și a creat impresia unui sezon controlat pentru un anumit cuplu.

Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple

„Dezamagire, cum sa plece Oase cu Maria si familia Zmarandescu sa fie in competiție?! Rusine sa va fie!”, „Păi acum nu mai se salvează nimeni nu? Că nu mai sunt Zmarandenii la eliminare.. Parcă (sau nu parcă) este făcută special pentru ei”, „Oase și Maria sunt și vor fi indiferent de cine va castiga concursul ei vor fi Power Couple. La ei nu se vede falsitate ei au fost originali și când au putut juca și când nu. Dar sezonul asta a fost un sezon aranjat ca fam. Zmarandescu sa castige Power Couple… urat din partea echipei Power Couple”, „Da, nu este corect! Atata a tarat de Zmarandescu ca sa ia premiul”, „Premiul îl ia Zmarandescu că are cele mai multe probe ratate”, au fost câteva dintre comentarii.

CÂȚI BANI AU PRIMIT ELIMINAȚII OASE ȘI MARIA PITICĂ, DE LA ANTENA 1, PENTRU CELE 7 SĂPTĂMÂNI LA POWER COUPLE

Zmărăndescu, amenințat de nevastă cu divorțul chiar în timpul filmărilor Power Couple de la Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×