Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple: „Un sezon aranjat ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu”

Ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, sezonul 3, a adus una dintre cele mai surprinzătoare eliminări ale sezonului. Cuplul format din Oase și Maria Pitică a părăsit competiția într-un moment în care fanii au fost profund dezamăgiți. Episodul 21 a fost marcat de ultima probă de cuplu pregătită de prezentatorul Dani Oțil înainte de runda finală, o provocare care urma să decidă cine se va afla în duelul pentru eliminare.

În cadrul probei, toate cuplurile au fost supuse unor teste de coordonare, strategie și rezistență. Rezultatele au stabilit că Sandra și Răzvan au obținut cel mai mic punctaj, iar aceștia au fost trimiși automat în duelul pentru eliminare. Confruntarea lor a fost cuplată cu echipa Oase și Maria Pitică, determinând astfel cine va părăsi competiția și va rămâne doar spectator la finalul sezonului.

Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple

Eliminarea cuplului Oase – Maria a generat o reacție imediată în rândul publicului. Pe pagina oficială a emisiunii, comentariile telespectatorilor au exprimat un val de dezamăgire și nemulțumire. Mulți dintre fani au sugerat că sezonul ar fi fost „aranjat” pentru ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu, ceea ce a stârnit discuții aprinse. Mesajele lăsate pe pagina show-ului au subliniat nemulțumirea vizavi de decizia producției și a votului, în contextul în care Oase și Maria au fost considerați autentici și originali, indiferent dacă au câștigat sau nu probele.

Un număr semnificativ de comentarii au criticat modul în care a fost gestionată competiția. Unele dintre acestea au menționat că eliminarea lui Oase și a Mariei părea nedreaptă, în timp ce familia Zmărăndescu părea favorizată. Fanii au subliniat că, deși premiul ar fi trebuit să fie câștigat pe merit, decizia de eliminare a ridicat semne de întrebare și a creat impresia unui sezon controlat pentru un anumit cuplu.

„Dezamagire, cum sa plece Oase cu Maria si familia Zmarandescu sa fie in competiție?! Rusine sa va fie!”, „Păi acum nu mai se salvează nimeni nu? Că nu mai sunt Zmarandenii la eliminare.. Parcă (sau nu parcă) este făcută special pentru ei”, „Oase și Maria sunt și vor fi indiferent de cine va castiga concursul ei vor fi Power Couple. La ei nu se vede falsitate ei au fost originali și când au putut juca și când nu. Dar sezonul asta a fost un sezon aranjat ca fam. Zmarandescu sa castige Power Couple… urat din partea echipei Power Couple”, „Da, nu este corect! Atata a tarat de Zmarandescu ca sa ia premiul”, „Premiul îl ia Zmarandescu că are cele mai multe probe ratate”, au fost câteva dintre comentarii.

