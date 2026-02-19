De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru? Gestul care l-a costat viața

Un tânăr fotbalist de doar 16 ani din România și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar petrecut marți după‑amiaza, într‑o localitate din județul Prahova. Mario Cofaru, component al echipei de juniori a clubului Petrolul Ploiești, a fost lovit mortal de un tren în timp ce traversa calea ferată în zona Comarnic. Evenimentul a șocat întreaga comunitate sportivă locală.

Polițiștii și procurorii au deschis imediat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Ancheta a vizat, printre altele, condițiile în care s‑a produs accidentul, traiectoria de deplasare a victimei și posibilele deficiențe de semnalizare pe tronsonul respectiv. Totodată, mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatele au confirmat că acesta nu consumase alcool înainte de plecarea în cursă.

De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru?

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, pe secția de cale ferată folosită de trenurile care circulă între Galați și Brașov. Conform informațiilor obținute de anchetatori, băiatul s‑ar fi deplasat pe jos pe lângă linii, coborând de pe un deal către zona gării din Comarnic, probabil cu intenția de a ajunge mai repede la Ploiești pentru antrenament. Din cauza condițiilor meteo, zăpada și frigul i‑ar fi determinat pe adolescent să își tragă gluga peste cap, diminuându‑i capacitatea de a percepe semnalele sonore din exterior.

Mecanicul trenului a observat impactul și a oprit imediat locomotiva, alertând personalul feroviar și autoritățile. La scurt timp au sosit echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță, care au demarat manevre de resuscitare la fața locului. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, starea tânărului jucător a fost extrem de gravă, fiind ulterior transportat la spitalul din Ploiești, unde a fost pronunțat decesul.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față. Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au transmis reprezentanții celor de la Petrolul Ploiești.

Reprezentanții autorităților locale au anunțat că urmează să fie analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, precum și mărturiile martorilor care au trecut prin apropiere la momentul impactului.

Un băiețel de 3 ani din Tulcea a murit în condiții controversate. Mama minorului și concubinul femeii sunt în arest

Incident grav în Mureș! Bărbat de 45 de ani, sfâșiat de o ursoaică cu pui la o stână