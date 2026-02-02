Zmărăndescu, amenințat de nevastă cu divorțul chiar în timpul filmărilor Power Couple de la Antena 1

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, soția lui, au avut un schimb fierbinte de replici la Power Couple. S-a întâmplat în timpul unei probe din cea de-a patra săptamană a emisiunii de la Antena 1, pe fondul geloziei.

Luiza și-a amintit cât de curtat e soțul ei de alte domnișoare. Cătălin Zmărăndescu nu a ratat ocazia și a tachinat-o puțin. Într-un final, s-a lăsat cu amenințări de divorț. Cătălin Zmărăndescu și Luiza au reușit să depășească mai multe probe la Power Couple și să facă dovada curajului lor.

Zmărăndescu, amenințat de nevastă cu divorțul

„După ce ne-am mutat împreună, domnul Zmărăndescu antrena foarte multe domnișoare. Unele veneau ca să experimenteze kick-boxingul, altele MMA-ul, altele lupta la sol. Toate voiau la sol, dar niciuna nu a apucat”, a spus Luiza Zmărăndescu, în timpul unui testimonial. „Așa crede ea!”, a completat Cătălin Zmărăndescu. „A apucat vreuna?”, l-a întrebat soția geloasă.

Mai în glumă mai în serios, Luiza l-a amenintat pe Cătălin: „Vezi că semnăm actele de divorț înainte să ajungem acasă!”

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, o relație de 11 ani

Cătălin Zmărăndescu și soția sa, Luiza, s-au cunoscut în urmă cu 11 ani și au știut că sunt făcuți unul pentru celălalt, așa că relația lor s-a oficializat în doar câteva luni. Au doi copii iar acum, pentru prima dată, apar împreună într-un astfel de format TV.

„Am descoperit foarte multe lucruri pe care nu credeam că o să le fac vreodată”, spunea Luiza, completată de Zmărăndescu: ”Am descoperit că suntem mai mult decât empatici și umani, amândoi”.

Când vine vorba de motivații, sunt, din nou, la polul opus: „Pe mine, să văd cât de bun sunt, cu adevărat, la 53 de ani”, menționa Cătălin, în timp ce soția lui admitea că fiecare limită pe care o trece, o face să vrea și mai mult!

După atât de mulți ani împreună, au acumulat multe lecții pe care le folosesc în tot ceea ce fac.

„Am învățat de la Cătălin să am ambiție”, spunea Luiza.

Cum era de așteptat, Cătălin a furat din liniștea și calmitatea ei: ”Recunosc, am învățat să găsesc armonia”.

Într-un format de o asemenea anvergură, s-au ținut de mână și au acceptat fiecare zi ca fiind o nouă provocare: „Ne-am dat seama că, avându-ne unul pe celălalt, putem trece munții”, spuneau ei.

Citește și: Singurul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu a acceptat să participe cu soția la Power Couple. Ce fac în intimitate îi ajută la Antena 1

Citește și: Acuzații de „aranjamente” la Power Couple, după eliminarea lui Nick de azi-noapte. Detaliul observat de telespectatori în timpul votului