Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii

De: Simona Tudorache 02/02/2026 | 08:52
Ai grijă de unde îți faci cumpărăturile, asta dacă nu vrei să îți pui sănătatea în pericol. Listerioza, o boală provocată de o bacterie periculoasă, care se găseşte în alimentele contaminate, i-a adus sfârșitul unui bărbat din Brăila.

Simptomele pe care le-a avut, stări de leșin și frisoane, păreau să anunțe o gripă, dar problema era, de fapt, alta. Rudele susțin că acesta consumase brânză de la magazinul din localitate. Nimeni nu se aștepta să se ajungă aici. Acum a fost demarată o anchetă și toată lumea așteaptă să afle adevărul.

Infecția cu Listerioza: simptomele principale

Infecția cu Listeria monocytogenes se poate produce, în principal, pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate. Persoanele cu un sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate, nou-născuții, vârstncii și cei diagnosticați cu diabet sunt mult mai expuși la infecția cu Listeria și la dezvoltarea formelor severe.

Simptomele listeriozei pot varia în funcție de severitatea infecției și de persoana afectată. Aceasta poate avea febră, dureri musculare, greață și vărsături. Totul e să fii atent la aceste detalii și să mergi la medic rapid.

„Era un om în toată firea, mergea pe bicicletă, a făcut sport mult, a cochetat cu fotbalul local şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate”, a mărturisit Alexandru Popescu, primarul comunei Cazasu.

Cât pot apărea simptomele și care poate fi tratamentul

Este important de știut că simptomele listeriozei pot apărea la câteva zile sau chiar săptămâni după expunere. În cazuri rare, pe lângă analize de sânge și o tomografie computerizată, poate fi nevoie și de o biopsie.

După acest episod, toată familia bărbatului de 67 de ani a fost testată. Alimentele infectate cu listeria pot fi depistate doar de specialişti, bacteria fiind una extrem de rezistentă. Tratamentul implică, de obicei, administrarea de antibiotice. Recomandările medicului se respectă, de asemenea, cu sfințenie, asta ca lucrurile să nu degenereze. În cazurile severe, cum ar fi meningita sau septicemia, este necesară spitalizarea.

„Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare”, a afirmat Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare.

