Cea mai bună ciorbă din România a fost votată. Ce consumă cel mai des românii

De: Simona Tudorache 02/02/2026 | 09:37
Ciorbele nu lipsesc din bucătăria românilor și, de multe ori, sunt preferate unui alt fel de mâncare. Diversitatea ciorbelor românești este foarte mare și pune la încercare imaginația gospodinelor, de la cele de legume, ușoare și răcoritoare, până la cele cu carne, afumături sau oase, bogate și consistente, adaptate anotimpului.

O ciorbă bună îți poate ajuta organismul și atunci când te lupți cu o răceală puternică sau acuzi o stare de oboseală, totul e să ai ingredientele la îndemănă și pe cineva care să te ajute să o prepari. CSID îți explică de ce acest fel de mâncare nu lipsește de pe mesele românilor. Ba mai mult, de multe ori devine un adevărat răsfăț culinar. Totul depinde de locul unde alegi să o savurezi. De multe ori, o ciorbă făcută de un bucătar iscusit te poate lăsa pur și simplu fără cuvinte. Poate că nu e ca la mama acasă, dar îți trezește amintiri puternice.

Ciorba de fasole cu ciolan reunește, într-un singur fel, tradiția, gustul puternic și sentimentul de acasă pe care puține preparate îl pot oferi. Este preferată și pentru că este extrem de sățioasă, mai ales când este consumată în perioadele reci sau după munca grea, când corpul are nevoie de hrană consistentă. Multora ne amintește de bucătăria bunicilor, de mirosul de lemn ars, de ceaunul care fierbe încet și de pâinea ruptă cu mâna.

Ciorba preferată de români

Ciorba de văcuță se gătește aproape în toate regiunile țării. Carnea de vită fiartă lent este hrănitoare, în timp ce legumele precum morcovul, țelina, ceapa și ardeiul aduc dulceață, culoare și prospețime. Atunci când este acrită cu borș, are un gust aparte. Este preferată pentru că nu este grea, dar hrănește suficient, fiind ideală pentru un prânz în familie. Poate fi servită în orice anotimp.

Pentru mulți dintre noi, ciorba de perișoare este legată de mesele în familie, de zilele de duminică și de mirosul de leuștean proaspăt. Perișoarele fragede făcute din carne tocată, orez și verdeață, care fierb lent în zeama de legume, în care se strecoară borșul proaspăt, îi dau o savoare greu de egalat. Ciorba de perișoare îi adună la masă pe copii, dar și pe adulți.

