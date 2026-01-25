Nu e o glumă! Cea mai scumpă ciorbă din România costă 110 lei: unde o poți degusta

Românii iubesc ciorba, fie că vorbim despre cea de burtă, de văcuță sau de perișoare. Însă într-un restaurant din București, preparatul tradițional a fost dus la un alt nivel — unul de fine-dining. Aici, o simplă porție de ciorbă ajunge să coste 110 lei, iar motivul nu ține doar de fițe, ci și de ingrediente considerate printre cele mai scumpe din lume.

Preparatul este servit într-un restaurant de tip fine-dining, amplasat într-o zonă premium a Capitalei, frecventat de oameni de afaceri, turiști străini și pasionați de gastronomie de top. Localul mizează pe experiență, plating sofisticat și ingrediente atent selecționate, iar meniul îmbină bucătăria românească reinterpretată cu tehnici moderne. Ciorba este prezentată ca un preparat gourmet, nu ca un fel tradițional de cantină sau restaurant clasic.

