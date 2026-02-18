Acasă » Știri » Cod galben de inundații, după ninsorile care au făcut ravagii în România. Ce județe sunt vizate

Cod galben de inundații, după ninsorile care au făcut ravagii în România. Ce județe sunt vizate

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 14:46
Cod galben de inundații, după ninsorile care au făcut ravagii în România. Ce județe sunt vizate
Ce zone sunt afectate 

Hidrologii au emis în dimineața zilei de 18 februarie o avertizare Cod galben de inundații valabilă pentru mai multe bazine hidrografice din sud-vestul și sudul România. Atenționarea este în vigoare până pe 19 februarie, ora 16:00, interval în care sunt așteptate scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu potențial de producere a unor inundații locale.

În același timp, condițiile meteorologice severe afectează o mare parte din țară. Capitala București și alte județe se confruntă cu ninsori abundente și viscol puternic, situație care a generat perturbări majore în transporturi. Traficul feroviar este serios afectat, cu numeroase garnituri care înregistrează întârzieri semnificative la sosirea în Gara de Nord, principala poartă feroviară a capitalei. În transportul public urban au fost raportate întârzieri și modificări de trasee, în special pe liniile de suprafață, unde condițiile de circulație s-au deteriorat rapid din cauza acumulărilor de zăpadă și a viscolului.

Ce zone sunt afectate

Zonele vizate includ teritorii din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș, unde sunt posibile creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor apelor, cu depășirea cotelor de atenție în anumite sectoare. Printre bazinele hidrografice monitorizate se află Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui și Vedea, unde specialiștii urmăresc evoluția fenomenelor hidrologice pe fondul precipitațiilor și al topirii zăpezii.

„În intervalul 18.02.2026 ora 11:00 – 19.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman)”, transmit hidrologii.

Traficul aerian este, de asemenea, afectat de vremea extremă. Mai multe curse au fost anulate, iar unele aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi, ca urmare a vizibilității reduse și a depunerilor masive de zăpadă de pe piste. Autoritățile aeroportuare și companiile aeriene monitorizează permanent situația și adaptează programul de zbor în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

VEZIȘI: Circulația trenurilor, suspendată din cauza ninsorilor! Anunțul făcut de CFR Călători

Prognoza meteo azi, 18 februarie 2026. Ninsori în zona Carpaților: strat nou de zăpadă și temperaturi sub zero la munte

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×