Cod galben de inundații, după ninsorile care au făcut ravagii în România. Ce județe sunt vizate

Hidrologii au emis în dimineața zilei de 18 februarie o avertizare Cod galben de inundații valabilă pentru mai multe bazine hidrografice din sud-vestul și sudul România. Atenționarea este în vigoare până pe 19 februarie, ora 16:00, interval în care sunt așteptate scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu potențial de producere a unor inundații locale.

În același timp, condițiile meteorologice severe afectează o mare parte din țară. Capitala București și alte județe se confruntă cu ninsori abundente și viscol puternic, situație care a generat perturbări majore în transporturi. Traficul feroviar este serios afectat, cu numeroase garnituri care înregistrează întârzieri semnificative la sosirea în Gara de Nord, principala poartă feroviară a capitalei. În transportul public urban au fost raportate întârzieri și modificări de trasee, în special pe liniile de suprafață, unde condițiile de circulație s-au deteriorat rapid din cauza acumulărilor de zăpadă și a viscolului.

Ce zone sunt afectate

Zonele vizate includ teritorii din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș, unde sunt posibile creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor apelor, cu depășirea cotelor de atenție în anumite sectoare. Printre bazinele hidrografice monitorizate se află Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui și Vedea, unde specialiștii urmăresc evoluția fenomenelor hidrologice pe fondul precipitațiilor și al topirii zăpezii.

„În intervalul 18.02.2026 ora 11:00 – 19.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman)”, transmit hidrologii.

Traficul aerian este, de asemenea, afectat de vremea extremă. Mai multe curse au fost anulate, iar unele aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi, ca urmare a vizibilității reduse și a depunerilor masive de zăpadă de pe piste. Autoritățile aeroportuare și companiile aeriene monitorizează permanent situația și adaptează programul de zbor în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

VEZIȘI: Circulația trenurilor, suspendată din cauza ninsorilor! Anunțul făcut de CFR Călători

Prognoza meteo azi, 18 februarie 2026. Ninsori în zona Carpaților: strat nou de zăpadă și temperaturi sub zero la munte