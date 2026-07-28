Atac cu pietre asupra unui tren Constanța–București. Geamul unui vagon a fost spart

Un incident cumplit a avut loc pe ruta Constanța-București. Un tren Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre, la scurt timp după ce a plecat din gară. Geamul unui vagon a fost spart, iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Trenul Interregio 16082 a plecat luni, 27 iulie, din gara Constanța, la ora 12:30, fără întârziere. Cu toate acestea, pasagerii și controlorii au întâmpinat o problemă neașteptată. După aproximativ 4 kilometri, în stația CF Palas, mecanicul a oprit neprogramat și a anunțat că mai multe persoane neidentificate au aruncat cu pietre în tren. În urma incidentului, s-a spart un geam lateral (dublura), astfel că Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Atac cu pietre asupra unui tren Constanța-București

Incidentul neașteptat a panicat atât pasagerii, cât și controlorii. La scurt timp după ce a plecat din gară, mecanicul a oprit neașteptat și le-a explicat călătorilor ce se întâmplă. După ce s-a spart geamul lateral și Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată, trenul și-a continuat călătoria spre București.

Deși a plecat la timp din Constanța, și-a continuat traseul cu 10 minute întârziere. Nu este primul incident de acest fel asupra trenurilor Alstom Coradia Stream. Amintim că în anul 2024, înainte de intrarea lor în circulație, două rame electrice au fost vandalizate cu pietre în timpul deplasării dintre poligonul de testare de la Făurei și Atelierele CFR Grivița.

Alte atacuri similare au avut loc anul trecut

Pe lângă incidentele care au avut loc zilele acestea și în anul 2024, s-au mai petrecut și altele. Anul trecut, de exemplu, un tren electric nou-nouț a fost atacat cu pietre, pe ruta Brașov-București, iar geamul unui vagon a fost spart. De curând, mecanicul unei rame Alstom Coradia a spart geamul ușii de acces, după ce și-a dat seama că și-a uitat cheia acasă.

De asemenea, potrivit Club Feroviar, ramele Alstom Coradia aflate în exploatarea CFR Călători nu sunt asigurate, pentru că operatorul feroviar nu a finalizat încă procedura de achiziție a unei polițe de asigurare.

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