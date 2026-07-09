Acasă » Știri » Accident feroviar cumplit în Ialomița. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren

Accident feroviar cumplit în Ialomița. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren

De: Elisa Tîrgovățu 09/07/2026 | 17:54
Accident feroviar cumplit în Ialomița. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren
Accident feroviar cumplit în Ialomița. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un copil în vârstă de 7 ani a murit în urma unui grav accident feroviar produs în județul Ialomița. Minorul a fost surprins de un tren aflat în circulație, iar impactul i-a fost fatal. La locul incidentului au intervenit de urgență echipaje medicale și de salvare. Însă, în ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul copilului.

Tragedia a avut loc în apropierea Haltei Ramificația Borcea, iar autoritățile au intervenit imediat la fața locului pentru gestionarea situației.

Minorul a murit după ce a fost lovit de tren

Alarma a fost dată în jurul orei 10:00. Autoritățile au fost anunțate despre producerea unui accident feroviar în apropierea Haltei Ramificația Borcea, din județul Ialomița.

Pentru acordarea primului ajutor au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, printre care o autospecială a pompierilor, un echipaj SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița, care s-au deplasat de urgență la locul tragediei.

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, copilul prezenta leziuni incompatibile cu viața. Astfel, decesul a fost constatat la fața locului.

„La locul solicitării, a fost identificat un copil, în vârstă de aproximativ 6-7 ani, surprins de tren. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, echipajele medicale constatând din nefericire decesul”, au transmis reprezentanții ISU Ialomița.

Conform datelor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, accidentul s-a produs în jurul orei 09:45, în zona Haltei Ramificația Borcea. Minorul a fost surprins și lovit de trenul cu numărul 14302009, operat de compania ASTRA.

Sursa foto: Pexels

Mecanicul locomotivei a alertat imediat autoritățile, iar polițiștii și reprezentanții feroviari au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și modul în care copilul a ajuns pe calea ferată, potrivit CFR Infrastructura Constanța.

Alți doi copii au fost loviți de tren în Mediaș

Tragedia din Ialomița vine la doar câteva săptămâni după un alt accident feroviar soldat cu victime. În urmă cu aproximativ o lună, în municipiul Mediaș, doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de un tren aflat în circulație.

Pentru salvarea lor au fost mobilizate forțe impresionante: două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de stingere și elicopterul SMURD din Târgu Mureș. Din păcate, în ciuda intervenției prompte a echipajelor de urgență, medicii nu au mai putut face nimic. Decesul celor doi adolescenți a fost constatat la locul accidentului.

CITEȘTE ȘI: Un mecanic de tren a murit și aproape 90 de persoane au fost rănite după ciocnirea a două trenuri în Anglia

Accident feroviar grav în Miercurea Ciuc: O persoană decedată și patru răniți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
România, sub amenințarea furtunilor. Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice
Știri
România, sub amenințarea furtunilor. Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice
Bianca Giurcanu, aniversare de vis la 31 de ani. Surpriza pregătită de soțul ei
Știri
Bianca Giurcanu, aniversare de vis la 31 de ani. Surpriza pregătită de soțul ei
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL oferit de Erdogan
Mediafax
Nicușor Dan NU va păstra arma primită la summitul NATO. Unde ajunge PISTOLUL...
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350 de lei pe noapte: mucegai, instalații sanitare stricate, pereți murdari și praf. Revoltați, oamenii au filmat totul. Ce s-a întâmplat după ce au primit altă cameră
Gandul.ro
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord,...
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport.ro
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional...
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile dintre cei doi lideri
Adevarul
Răceala lui Trump față de Giorgia Meloni, surprins la summitul NATO, alimentează tensiunile...
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
Digi24
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot...
LOVITURĂ pentru Raed Arafat! Ce au decis procurorii în dosarul elicopterului SMURD
Mediafax
LOVITURĂ pentru Raed Arafat! Ce au decis procurorii în dosarul elicopterului SMURD
Parteneri
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost disperați!”
Click.ro
Alexandru Ciucu pleacă în vacanță cu fiicele sale și cu un însoțitor special. „Am fost...
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
Digi 24
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii...
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
Digi24
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor.ro
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350 de lei pe noapte: mucegai, instalații sanitare stricate, pereți murdari și praf. Revoltați, oamenii au filmat totul. Ce s-a întâmplat după ce au primit altă cameră
Gandul.ro
Ce a găsit un cuplu într-un hotel de 3 stele din Eforie Nord, la 350...
Tags:
ULTIMA ORĂ
România, sub amenințarea furtunilor. Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice
România, sub amenințarea furtunilor. Unde sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice
Bianca Giurcanu, aniversare de vis la 31 de ani. Surpriza pregătită de soțul ei
Bianca Giurcanu, aniversare de vis la 31 de ani. Surpriza pregătită de soțul ei
Are doar 600 de locuitori, dar este vizitat de turiști din întreaga lume. Cum arată satul care se ...
Are doar 600 de locuitori, dar este vizitat de turiști din întreaga lume. Cum arată satul care se bucură de multă popularitate
Facultatea aleasă de fiica Ancăi Serea. Costurile ajung la zeci de mii de euro
Facultatea aleasă de fiica Ancăi Serea. Costurile ajung la zeci de mii de euro
Andreea Bostănică, victorie în instanță împotriva rivalei! Iulianei Beregoi nu i s-a aprobat ordinul ...
Andreea Bostănică, victorie în instanță împotriva rivalei! Iulianei Beregoi nu i s-a aprobat ordinul de protecție iar acum e bună de plată
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…
Neti Sandu numește zodia care se îndrăgostește în iulie 2026. Dar totul vine cu un preț…
Vezi toate știrile