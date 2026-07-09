Accident feroviar cumplit în Ialomița. Un copil de 7 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren

Un copil în vârstă de 7 ani a murit în urma unui grav accident feroviar produs în județul Ialomița. Minorul a fost surprins de un tren aflat în circulație, iar impactul i-a fost fatal. La locul incidentului au intervenit de urgență echipaje medicale și de salvare. Însă, în ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul copilului.

Tragedia a avut loc în apropierea Haltei Ramificația Borcea, iar autoritățile au intervenit imediat la fața locului pentru gestionarea situației.

Minorul a murit după ce a fost lovit de tren

Alarma a fost dată în jurul orei 10:00. Autoritățile au fost anunțate despre producerea unui accident feroviar în apropierea Haltei Ramificația Borcea, din județul Ialomița.

Pentru acordarea primului ajutor au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, printre care o autospecială a pompierilor, un echipaj SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița, care s-au deplasat de urgență la locul tragediei.

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, copilul prezenta leziuni incompatibile cu viața. Astfel, decesul a fost constatat la fața locului.

„La locul solicitării, a fost identificat un copil, în vârstă de aproximativ 6-7 ani, surprins de tren. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, echipajele medicale constatând din nefericire decesul”, au transmis reprezentanții ISU Ialomița.

Conform datelor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, accidentul s-a produs în jurul orei 09:45, în zona Haltei Ramificația Borcea. Minorul a fost surprins și lovit de trenul cu numărul 14302009, operat de compania ASTRA.

Mecanicul locomotivei a alertat imediat autoritățile, iar polițiștii și reprezentanții feroviari au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și modul în care copilul a ajuns pe calea ferată, potrivit CFR Infrastructura Constanța.

Alți doi copii au fost loviți de tren în Mediaș

Tragedia din Ialomița vine la doar câteva săptămâni după un alt accident feroviar soldat cu victime. În urmă cu aproximativ o lună, în municipiul Mediaș, doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de un tren aflat în circulație.

Pentru salvarea lor au fost mobilizate forțe impresionante: două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de stingere și elicopterul SMURD din Târgu Mureș. Din păcate, în ciuda intervenției prompte a echipajelor de urgență, medicii nu au mai putut face nimic. Decesul celor doi adolescenți a fost constatat la locul accidentului.

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