Un mecanic de tren a murit și aproape 90 de persoane au fost rănite după ciocnirea a două trenuri în Anglia

Un grav accident feroviar s-a produs vineri seară în apropiere de Bedford, la aproximativ 90 de kilometri nord de Londra. Două trenuri de pasageri care se îndreptau spre capitala Marii Britanii s-au ciocnit, provocând moartea unui mecanic de tren și rănirea a aproape 90 de persoane. Autoritățile britanice au declarat incident major și au mobilizat zeci de echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter medical.

Accident grav pe una dintre principalele rute către Londra

Coliziunea s-a produs vineri după-amiază în zona Bedford, pe liniile care leagă stația St Pancras din centrul Londrei de mai multe localități din centrul Angliei.

Serviciile de urgență au fost alertate inițial în jurul orei 17:15, iar ulterior autoritățile au declarat oficial un „incident major”.

„Răspundem unor informații privind o coliziune care implică două trenuri în zona Bedford”, a transmis inițial Poliția Transporturilor din Marea Britanie pe platforma X.

Ulterior, instituția a confirmat gravitatea tragediei.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și că, din păcate, o persoană și-a pierdut viața”, au precizat reprezentanții poliției.

Mecanicul unuia dintre trenuri și-a pierdut viața

Sindicatul Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi a confirmat că victima decedată este unul dintre mecanicii trenurilor implicate în accident.

Adjunctul șefului Poliției Transporturilor, Stuart Cundy, a declarat că autoritățile încearcă să stabilească rapid cauzele tragediei.

„Am declarat un incident major și un răspuns semnificativ al serviciilor de urgență este în desfășurare. Lucrăm în ritm susținut pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, a afirmat acesta.

Aproape 90 de răniți și mobilizare impresionantă a echipelor de salvare

La locul accidentului au intervenit peste 20 de ambulanțe, numeroase echipaje de pompieri, polițiști și un elicopter medical.

Potrivit Serviciului de Ambulanță din Estul Angliei, bilanțul provizoriu indică un mort, 11 persoane cu răni foarte grave, 22 de răniți grav și 56 de persoane cu leziuni minore.

Autoritățile au cerut populației să evite zona pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare și evacuare.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit companiei East Midlands Railway (EMR), în coliziune au fost implicate două trenuri de pasageri care se îndreptau spre Londra.

„Trenul EMR de la ora 16:40, care circula de la Corby la Londra St Pancras, a fost implicat într-o coliziune cu trenul de la ora 15:50 care circula de la Nottingham la Londra St Pancras, în zona Bedford South. Suntem la fața locului și colaborăm cu Network Rail pentru a sprijini serviciile de urgență”, a transmis compania.

Imaginile publicate pe rețelele sociale par să arate că unul dintre trenuri l-a lovit din spate pe celălalt. Deși ambele garnituri au rămas pe șine și nu s-au răsturnat, impactul a provocat pagube importante.

Fotografiile surprinse după accident arată zeci de pasageri evacuați, unii cu bandaje la cap și alte răni vizibile, adunați în apropierea vehiculelor de intervenție.

Martorii descriu scene de panică

Pete Knapp, unul dintre pasagerii implicați în accident, a povestit momentele de groază trăite în timpul impactului.

„A fost un moment în care am fost aruncat în scaunul din față, apoi am văzut fum. Oamenii plângeau, țipau, erau foarte speriați și confuzi”, a declarat acesta pentru Press Association.

Martorul a spus că a văzut persoane care nu puteau vorbi și victime cu fracturi grave.

„Am văzut multe persoane care nu puteau să vorbească, aveau picioarele rupte. Păreau să existe răni foarte grave, care le puneau viața în pericol, dar și răni minore”, a adăugat el.

Un alt pasager a relatat pe rețelele sociale că nu a existat niciun avertisment înainte de impact.

„Nu am auzit nicio alarmă. Doar impactul brusc”, a scris acesta.

Circulația feroviară a fost suspendată

În urma accidentului, East Midlands Railway a suspendat toate trenurile către și dinspre Londra St Pancras pentru restul zilei.

Compania le-a recomandat călătorilor să evite deplasările și să utilizeze rute alternative, avertizând că perturbările vor fi semnificative.

De asemenea, au fost afectate și serviciile Thameslink, care folosesc conexiuni comune cu rețeaua feroviară din zona Londrei.

Reacțiile autorităților britanice

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a calificat accidentul drept „extrem de îngrijorător”.

„Gândurile mele se îndreaptă către familia persoanei care și-a pierdut viața și către cei care au fost grav răniți”, a declarat acesta.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a transmis la rândul său un mesaj de susținere pentru victime și echipele de intervenție.

„Sunt recunoscătoare serviciilor de urgență aflate la fața locului, care acordă asistență celor afectați. Lucrăm rapid împreună cu industria feroviară și partenerii locali pentru a sprijini pasagerii”, a declarat oficialul britanic.

Și ministrul Sănătății, James Murray, a precizat că urmărește îndeaproape evoluția situației.

„Mai multe persoane au fost rănite și le mulțumesc tuturor celor care intervin pentru a-i ajuta pe cei afectați”, a transmis acesta.

Autoritățile britanice continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care cele două trenuri au ajuns să se ciocnească pe aceeași linie.

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