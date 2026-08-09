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Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei!

De: roxana tudorescu 09/08/2026 | 18:28
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Marco Verratti a schimbat gazonul cu un decor mult mai… fierbinte! CANCAN.RO l-a surprins, aseară, într-un loc în care stafful său nu și-ar fi dorit, probabil, să-l vadă niciodată: un restaurant și nightclub exclusivist din Mykonos, unde cinele sunt însoțite de show-uri moderne și senzuale de cabaret, iar după miezul nopții localul se transformă în club. Fotbalistul italian și-a petrecut seara la celebrul Lío Mykonos și a profitat din plin de perioada în care nu are meciuri oficiale. Numai că, în lumea fotbalului, nici pauza nu înseamnă libertate totală. Jucătorii trebuie să respecte în general reguli stricte de conduită, iar nopțile petrecute în astfel de localuri nu se regăsesc tocmai în „schema de joc” agreată de staff.

Marco Verratti este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști italieni ai generației sale. Mijlocașul și-a început cariera la Pescara, iar în 2012 a ajuns la PSG, unde a evoluat timp de 11 ani și a cucerit numeroase trofee. A fost un jucător important și pentru naționala Italiei, alături de care a câștigat EURO 2020. După plecarea de la PSG, Verratti a ajuns în Qatar, unde a jucat la Al-Arabi, iar în prezent evoluează pentru Al-Duhail.

Noapte fierbinte pentru Verratti, într-un club exclusivist din Mykonos

În sezonul trecut, Marco Verratti a avut evoluții bune pentru Al-Duhail. Fotbalistul italian a jucat 10 meciuri în campionat, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. În această perioadă, echipa nu are meciuri oficiale, ci se pregătește pentru noul sezon. Primul meci este programat pe 22 august, împotriva celor de la Al-Sailiya.

Să revenim acum la imaginile noastre. Dacă tot nu este pe teren, Marco Verratti a profitat de timpul liber și a mers la Lío Mykonos, localul exclusivist cunoscut pentru spectacolele sale senzuale de cabaret. Acolo a avut parte de un moment special: o dansatoare i-a dedicat un dans provocator, cu mișcări lascive, specifice show-ului la care asista.

Verratti, de pe gazon direct în club!

Momentul a devenit și mai spectaculos după ce dansatoarea i-a scos tricoul, apoi a luat un pahar și i-a turnat băutura în gură, continuându-și dansul. La un moment dat, pentru o fracțiune de secundă, cei doi au avut și un contact fizic. Pe tot parcursul serii, fotbalistul a stat cu zâmbetul pe buze și parcă nu putea să-și ia ochii de la tânăra domnișoară, care dansa practic în brațele lui. Scena avea loc la masa unde acesta se afla alături de câțiva amici, care au imortalizat momentul. Pe fundal se auzea o piesă destul de incitantă, iar atmosfera din club era una incendiară.

Trecutul cu năbădăi al fotbalistului

Deși regulile clubului din care face parte sunt cât se poate de stricte, se pare că mai-marii clubului s-au obișnuit deja cu micile, sau poate chiar marile, „prostioare” pe care le face fotbalistul în afara terenului. De-a lungul anilor, Marco Verratti a avut parte de mai multe abateri care au ajuns în presa sportivă și mondenă.

A fost surprins fumând în timpul vacanțelor, a avut mai multe ieșiri nervoase pe teren și a strâns suspendări pentru comportamentul față de arbitri. În 2017, de exemplu, a primit o suspendare de trei meciuri după eliminarea din partida cu Toulouse, sancțiunea fiind legată și de cuvintele adresate arbitrului.

Marco Verratti, unul dintre cei mai buni jucători italieni

Însă unul dintre cele mai serioase episoade a avut loc în 2018, când poliția l-a oprit la Paris și l-a depistat conducând după ce consumase alcool, peste limita legală. Fotbalistul și-a recunoscut greșeala, iar PSG l-a sancționat cu o amendă consistentă. La toate acestea s-au adăugat, de-a lungul timpului, alte momente tensionate cu antrenorii și arbitrii, astfel că Verratti și-a construit, în paralel cu imaginea de fotbalist spectaculos, și reputația unui jucător cu un temperament vulcanic și cu o oarecare predilecție pentru abateri.

Marco Verratti și Jessica Aidi, cuplul care atrage toate privirile

Menționăm și că, în prezent, fotbalistul este căsătorit cu modelul Jessica Aidi, cei doi urmând să devină părinți pentru prima dată împreună. Verratti mai are doi copii, Tommaso și Andrea, din căsnicia anterioară cu Laura Zazzara, de care s-a despărțit în 2019.

Se pare că viața de fotbalist este frumoasă, dar vine la pachet și cu multe tentaţii. Rămâne de văzut ce va avea de spus soția acestuia sau, de ce nu, clubul din care face parte, după imaginile surprinse. Cert este că, în scurt timp, distracția se va încheia, iar fotbalistul va trebui să se întoarcă la treabă. Până atunci, îi urăm succes în noul sezon și, bineînțeles, cât mai puține „ispite” în afara terenului!

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