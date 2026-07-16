Cum a cheltuit Gabi Tamaș banii câștigați din fotbal: ”Soția s-a mai supărat, i-a mai trecut”

Gabi Tamaș (42 de ani) a făcut dezvăluiri fără perdea despre averea strânsă din fotbal. Fostul internațional a recunoscut că a câștigat milioane de euro, dar că o bună parte din bani nu au rămas în conturile lui.

Fostul fundaș a acceptat provocarea de a vorbi despre unul dintre cele mai discutate subiecte din cariera sa: banii. Cunoscut pentru sinceritatea sa, Gabi Tamaș nu a încercat să ascundă faptul că fotbalul i-a adus câștiguri impresionante.

Întrebat direct dacă a făcut avere din sportul care l-a consacrat, fostul internațional nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit un răspuns scurt, dar clar.

„Ai câștigat mult din fotbal?”, l-a întrebat Mara Bănică. „Da”, a răspuns Gabi Tamaș. „Câte milioane?”, l-a întrebat Mara Bănică. „Multe”, a răspuns Gabi Tamaș.

Cum a cheltuit Gabi Tamaș banii câștigați din fotbal

Dincolo de câștigurile obținute pe teren, fostul fotbalist a recunoscut că nu a fost niciodată omul care să strângă fiecare leu. El a spus că a investit o parte din bani, însă a cheltuit fără să stea prea mult pe gânduri și a fost mereu gata să îi ajute pe cei din jur. În stilul caracteristic, Gabi Tamaș a mărturisit că generozitatea l-a costat mai mult decât investițiile făcute de-a lungul anilor și că nu regretă felul în care și-a trăit viața.

„Le-ai investit?”, l-a întrebat Mara Bănică. „Am și investit și am și cheltuit. Am dat la toată lumea, eu sunt mână largă. Am dat mai mult decât am investit. Nu am de ce să mint, ăsta sunt eu”, a spus Gabi Tamaș.

Soția s-a supărat pe el

Fostul internațional a spus că soția lui s-a supărat de multe ori și că nu îl lăsa să arunce cu bani în stânga și în dreapta, dar că l-a iertat de fiecare dată.

„Și Ioana nu s-a supărat?”, l-a întrebat Mara Bănică. „S-a mai supărat, i-a mai trecut”, a răspuns Gabi Tamaș.

Tamaș a spus că n-a ținut banii doar pentru el și că i-a plăcut mereu să facă cadouri celor dragi. Acesta a declarat că a vrut ca apropiații să se simtă bine cu el și că a încercat să le ofere tot ce este mai bun.

„Adică ai făcut cadou milioane de euro?”, l-a întrebat Mara Bănică. „Da. Mie mi-a plăcut să se simtă lumea bine cu mine, adică sunt plătitor, cum se spune”, a răspuns Gabi Tamaș în cadrul emisiunii Spynews TV Live.

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