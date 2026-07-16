Ce este ”norul tsunami”, care a măturat Franța? Când va ajunge și în România

Turiștii aflați pe plaja din Hendaye, în sud-vestul Franței, au asistat la un spectacol rar al naturii. Un nor de tip „roll cloud”, asemănător unui val uriaș care înainta spre uscat, a acoperit rapid cerul, schimbând complet aspectul vremii în doar câteva minute.

Odată cu apropierea formațiunii noroase, condițiile meteorologice s-au modificat radical. Vântul a devenit foarte puternic, cu rafale de până la aproximativ 100 km/h. Mai mult, temperatura aerului a coborât cu aproape 12 grade într-un interval foarte scurt.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Martorii au povestit că trecerea de la vreme senină la condiții aproape de furtună s-a produs extrem de rapid. Fenomenul a surprins atât turiștii, cât și localnicii prin intensitatea și aspectul său spectaculos.

„A fost ca un tornadă: dintr-o dată s-a ridicat vântul și oamenii au început să plece. Era soare, apoi, într-o clipă, cerul s-a acoperit de nori și vizibilitatea s-a redus”, a povestit o turistă pentru presa franceză.

Ce este, de fapt, „norul tsunami”

Deși imaginea norului a fost comparată de mulți cu un val uriaș care înaintează spre țărm, fenomenul nu are nicio legătură cu un tsunami. Specialiștii explică faptul că este vorba despre un nor de tip arcus (roll cloud), o formațiune atmosferică rară, caracterizată printr-o bandă lungă și orizontală de nori, care apare de regulă în apropierea fronturilor de furtună.

Fenomenul are loc în momentul în care masele de aer cu temperaturi diferite se întâlnesc. Altfel spus, aerul rece împinge în sus aerul cald și umed, favorizând condensarea vaporilor de apă și formarea norului. Schimbările bruște ale vântului, cunoscute drept forfecare a vântului, contribuie și ele la apariția acestui fenomen.

Denumirea de „nor tsunami” poate crea impresia unui fenomen extrem de periculos. Însă specialiștii spun că aceasta este doar o comparație inspirată de aspectul spectaculos al formațiunii. În realitate, norul rulou nu indică apariția unui tsunami și nu reprezintă, prin el însuși, un risc major.

Acest tip de nor apare, de regulă, înaintea sau în timpul unor schimbări bruște ale vremii și este asociat cu intensificarea vântului, scăderea rapidă a temperaturii și alte manifestări specifice unui front atmosferic.

La Hendaye, trecerea norului a fost urmată de rafale puternice și de o răcire accentuată a aerului, surprinzând persoanele aflate pe plajă. De-a lungul timpului, fenomenul a mai fost observat și în alte regiuni ale lumii, precum Australia, Statele Unite și Portugalia.

Mai multe state sunt afectate de temperaturi extreme

În mai multe zone din sudul Europei, temperaturile extreme continuă să creeze probleme. Franța a emis avertizări de nivel maxim din cauza valului de căldură, în timp ce pe insula Sardinia meteorologii estimează că mercurul din termometre ar putea urca până la 45 de grade Celsius.

Și Italia se confruntă cu un episod sever de caniculă, al treilea din acest sezon estival. Autoritățile au instituit cod roșu pentru șapte orașe. Alte nouă se află sub avertizare de cod portocaliu, pe fondul temperaturilor foarte ridicate și al riscului crescut pentru populație.

Canicula se extinde și în România

România intră într-o perioadă de încălzire accentuată, iar de la mijlocul săptămânii temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor. Începând de joi, valul de aer foarte cald venit din vestul continentului va favoriza apariția caniculei în special în vestul țării.

În Capitală, disconfortul termic va deveni tot mai pronunțat, pe fondul umidității ridicate. Temperaturile maxime vor oscila între 30 și 33 de grade în prima parte a intervalului, urmând ca vineri și sâmbătă să atingă chiar 34-35 de grade.

Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pentru perioada 13-26 iulie, tendința generală este de încălzire la nivelul întregii țări. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în regiunile vestice, unde în Banat maximele vor urca până la 33-34 de grade, iar în Crișana vor ajunge la 32-33 de grade. În sud, Muntenia va înregistra temperaturi de aproximativ 31-32 de grade, în timp ce în Oltenia valorile vor atinge 32-33 de grade.

În schimb, în Transilvania, Maramureș, Moldova și Dobrogea, vremea va rămâne apropiată de specificul climatologic al perioadei pentru cea mai mare parte a intervalului, urmând ca o încălzire mai evidentă să se resimtă spre final, în jurul datelor de 25 și 26 iulie.

Meteorologii atrag atenția că, deși temperaturile vor continua să crească, vremea va rămâne instabilă. În următoarele două săptămâni sunt așteptate episoade de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului în numeroase zone ale țării, aceste manifestări alternând cu perioade de căldură din ce în ce mai intensă.

https://www.instagram.com/reel/Das_da4qTDg/?igsh=MTN2bzNjOXdyaWc4cg%3D%3D

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 16 iulie 2026. 36 de grade în România! ANM avertizează că urmează o zi cu vreme sufocantă și furtuni de vară