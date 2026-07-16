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Prognoza meteo azi, 16 iulie 2026. 36 de grade în România! ANM avertizează că urmează o zi cu vreme sufocantă și furtuni de vară

De: Paul Hangerli 16/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 16 iulie 2026. 36 de grade în România! ANM avertizează că urmează o zi cu vreme sufocantă și furtuni de vară
Prognoza meteo azi 16 iulie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării și pe parcursul zilei de 17 iulie. În vest și sud se va instala canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va aduce averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în zonele montane și local în centrul, sudul și estul țării.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM ziua de 17 iulie va aduce temperaturi ridicate în aproape toate regiunile. Maximele se vor încadra între 28 și 36 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Crișana, Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă.

Pe litoral temperaturile vor fi mai temperate, în jurul valorilor de 28 de grade.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și spre seară se vor dezvolta înnorări temporare. Vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 35-45 km/h, în special în zonele montane și local în centrul, sudul și estul țării. Izolat sunt posibile căderi de grindină. T

emperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade în dealurile Crișanei, iar în vest și sud noaptea va fi pe alocuri tropicală.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat vremea va fi foarte caldă, iar în Crișana și Banat se va instala canicula. Maximele vor urca până la 35-36 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. După-amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice, în special în zonele montane și izolat în restul regiunii. Minimele vor rămâne ridicate, între 20 și 24 de grade în multe zone, ceea ce va favoriza apariția nopților tropicale.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de o zi călduroasă, cu temperaturi de 32-35 de grade și disconfort termic ridicat. Spre după-amiază vor apărea înnorări temporare, iar pe arii restrânse sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea căderi de grindină.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În vestul și sud-vestul regiunii temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar canicula va fi resimțită pe arii extinse. Spre seară vor exista condiții pentru averse și furtuni de vară, însoțite de rafale de vânt și descărcări electrice.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova vremea va rămâne călduroasă, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade. După-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse și descărcări electrice, fenomene care se vor manifesta local. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Vremea în centrul țării și la munte

Transilvania va avea temperaturi maxime de aproximativ 28-32 de grade. În depresiunile din estul regiunii diminețile și nopțile vor rămâne mai răcoroase, cu minime ce pot coborî până la 11 grade.

În zona Carpaților, după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea va avea temperaturi mai plăcute comparativ cu restul țării, cu maxime în jurul valorii de 28 de grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza nu sunt excluse înnorări temporare și ploi de scurtă durată în unele zone. Briza va face ca disconfortul termic să fie mai redus decât în interiorul țării.

Vremea de azi în București

În Capitală vremea se va menține călduroasă. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 31 și 33 de grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 19 grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După-amiaza și seara probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului va fi ridicată, rafalele putând atinge 40-50 km/h. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15 l/mp.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 30°C, iar minima va fi în jur de 16°C, cu posibilitate de averse spre seară.
  • La Timișoara, vremea va fi caniculară, cu o maximă de 35-36°C și o minimă de aproximativ 22°C.
  • La Iași, sunt prognozate 32°C în timpul zilei și aproximativ 19°C noaptea, cu șanse de ploi și descărcări electrice după-amiaza.
  • La Craiova, temperaturile vor urca până la 35-36°C, iar minima va fi în jurul valorii de 21°C, într-o zi cu disconfort termic accentuat.
  • La Constanța, maximele se vor opri la aproximativ 28°C, iar minima va fi de 22°C, datorită influenței Mării Negre.
  • La Brașov, temperatura maximă va ajunge la 29°C, iar minima va coborî spre 14°C, cu posibilitatea unor averse de vară în a doua parte a zilei.

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