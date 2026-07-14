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Alertă meteo de la ANM. Zonele în care sunt așteptate furtuni puternice și grindină

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 18:19
Alertă meteo de la ANM. Zonele în care sunt așteptate furtuni puternice și grindină
Alertă meteo!/ Sursa foto: Arhivă CANCAN
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Începând de miercuri, 15 iulie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii, rafale de vânt și grindină în mai multe zone din România. 

Potrivit prognozei meteo actualizate, începând de miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 – 21:00, în cea mai mare parte a zonei montane vor exista perioade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt așteptate furtuni puternice, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cod galben de instabilitate atmosferică în România

În intervale scurte de timp și prin acumulare, în cea mai mare parte a zonei montane, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp. Experții ANM atrag atenția asupra riscului de apariție a unor acumulări de apă în zonele joace. Instabilitatea atmosferică se va manifesta predominant în regiunile montane, însă și în alte regiuni ale țării. Spre finalul lunii iulie, temperaturile revin treptat spre normalul perioadei. Ploile vor fi tot mai rare în majoritatea regiunilor, în special la munte.

„Miercuri (15 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, se arată în comunicatul ANM.

 

sursă foto: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

Prognoză meteo pentru București

Miercuri, 15 iulie, potriviti ANM, între orele 12:00 – 21:00, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2 – 8 litri/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35 – 45 km/h) va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade Celsius.

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