„Avionul apocalipsei” al lui Putin a aterizat la Teheran. Ce misiune secretă ar putea avea

Avionul rus „al Apocalipsei” a aterizat în Iran, stârnind numeroase reacții și scenarii privind scopul misiunii sale. Totuși, modelul Tupolev Tu-214PU funcționează în principal ca nod de comunicații securizat și blindat pentru liderii de la Kremilin, nefiind principala platformă de comandă aeriană a Rusiei concepută să reziste unui atac nuclear.

Un avion militar rus special a aterizat la Teheran luni, 13 iulie, în timp ce Iranul și Statele Unite continuau să se angajeze în schimburi de focuri pe fondul escaladării ostilităților din Asia de Vest, stârnind curiozitatea cu privire la scopul călătoriei acestei aeronave. Conform datelor Flightradar24, aeronava Tupolev Tu-214PU, cu numărul de înmatriculare RA-64531 și indicativul de apel RSD420, a decolat de la Moscova și a aterizat la Teheran în jurul orei 10:10 (IST) pe 13 iulie.

Ce misiune ar putea avea „Avionul Apocalipsei” în Iran

Denumită adesea „Avionul Apocalipsei”, aeronava Tu-214PU servește în primul rând ca nod de comunicații specializat și blindat, mai degrabă decât ca principală platformă aeriană de comandă a Rusiei capabilă să supraviețuiască unui atac nuclear. Aceasta face parte din Escadrila Specială de Zbor a Rusiei.

Deși scopul acestei desfășurări nu a fost declarat oficial, această aeronavă a fost adesea observată însoțind delegația de înalți oficiali ruși. Aceeași aeronavă a aterizat în capitala uzbekă, Tașkent, pe 16 iunie, în aceeași zi în care prim-ministrul rus Mihail Mișustin s-a întâlnit cu liderii uzbeci în cadrul unei vizite.

La jumătatea lunii februarie, cu doar câteva zile înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile comune asupra Iranului, avionul Tu-214PU a efectuat o vizită la Teheran, unde a rămas timp de două zile, până pe 18 februarie. Se pare că aeronava a asigurat sprijinul necesar pentru vizita ministrului rus al Energiei, Serghei Tsivilyov. Câteva zile mai târziu, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vizitat și el Teheranul.

În mod similar, în noiembrie 2025, avionul s-a aflat în capitala Pakistanului, la Islamabad. Rapoartele sugerează că ministrul rus al energiei s-a aflat în capitala Pakistanului pentru a participa la o întâlnire bilaterală crucială.

Scopul călătoriilor acestei aeronave, făcute publice în ultimul an, sugerează că avionul ar putea fi în Iran pentru o vizită la nivel înalt sau ar putea pregăti terenul pentru vizita ministrului rus de externe, Lavrov. Ministerul de Externe iranian a confirmat vizita în cadrul unei conferințe de presă din 13 iulie.

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