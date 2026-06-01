Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 16:58
După ce președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că drona care s-a prăbușit la Galați este rusească, autoritățile de la Kremlin au reacționat. Președintele Vladimir Putin a transmis un mesaj prin care susține că Moscova este pregătită să examineze resturile dispozitivului de război.

Vladimir Putin, despre drona prăbușită la Galați

Vineri, președintele Rusiei a mărturisit că are îndoieli cu privire la originea dronei care s-a prăbușit în Galați la orele dimineții. În urma impactului s-a produs o explozie și un incendiu la apartamentul de la etajul 10 al blocului.

„Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (…) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a spus Putin în faţa presei, la finalul unei vizite în Kazahstan

Rusia susține că este pregătită să examineze epava dronei, conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov. Vladimir Putin a cerut acces la rezultatul anchetei conduse de autoritățile române, precum și la resturile dispozitivului, care ar urma să fie examinate de experți ruși.

Nicușor Dan a confirmat originea dronei

Duminică, președintele României a dat mai multe detalii despre drona care s-a prăbușit la Galați. Este vorba despre un dispozitiv Geran-2, de provenienţă rusească. Nicușor Dan a mai adăugat și că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor.

„Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (…) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă”, a transmis preşedintele.

Cum a fost identificată drona de la Galați

Potrivit președintelui, autoritățile au identificat originea dronei cu ajutorul marcajelor de fabricație, caracteristicilor constructive, inscripțiilor tehnice și a materialelor folosite. Se pare că drona prăbușită la Galați a fost realizată prin același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

Va trimite sau nu România drona în Rusia?

Potrivit Mediafax.ro, Rusia nu a primit niciun răspuns din partea oficialilor de la București după afirmația potrivit căreia autoritățile de la Kremlin sunt pregătite să examineze epava dronei.

„Nu. Nu am primit [n.r. o reacție]”, a spus Dmitry Peskov.

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni, 1 iunie, la ora 15.00 la New York, într-o întâlnire specială pe tema dronei rusești căzute pe un bloc din Galați.

