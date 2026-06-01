Mihaela Bilic demontează mitul: Câte ouă avem voie să mâncăm într-o săptămână, de fapt

De: Alina Drăgan 01/06/2026 | 16:47
Mihaela Bilic demontează un nou mit în ceea ce privește o alimentație sănătoasă și echilibrată. De această dată, în vizor sunt luate ouăle. Specialiștii recomandă un consum redus, însă Mihaela Bilic vine cu o nouă perspectivă. Câte ouă avem voie să mâncăm într-o săptămână, de fapt?

Consumul de ouă rămâne un subiect frecvent discutat în nutriție, mai ales în contextul recomandărilor legate de un stil de viață echilibrat. De-a lungul timpului, au existat numeroase opinii despre cât de des ar trebui consumate ouăle, unele mai restrictive, altele mai permisive, în funcție de evoluția cercetărilor din domeniul alimentar.

Specialiștii în nutriție spun că nu există o regulă universal valabilă pentru toată lumea, însă se conturează anumite repere generale. În general, un consum moderat de ouă, între trei și cinci pe săptămână, este considerat adecvat pentru majoritatea persoanelor sănătoase. Totuși, acest interval nu trebuie privit ca o limită rigidă.

Recent, Mihaela Bilic a demontat acest mit. Specialista spune că nutriționiștii nu recomandă, în teorie, mai mult de câteva ouă într-o săptămână, însă practica spune altceva. În realitate, fiecare organism reacționează diferit. Nu sunt doi oameni la fel, așa că regula nu poate funcționa pentru toată lumea.

Mihaela Bilic a oferit chiar exemplul unui prieten de familie, un bărbat în vârstă de 80 de ani. Acesta este un iubitor de ouă și toată viața a consumat câte două ouă în fiecare zi. Nutriționiștii ar fi scandalizați de această cantitate, însă analizele bărbatului arată foarte bine.

„Statistica ia în considerare doar ce face o majoritate și mie îmi place să cred că, inclusiv la capitolul alimentar sau mai ales la capitolul alimentar, nu sunt doi oameni la fel. Și atunci am exemple în jurul meu, un prieten al lui tata care are 80 de ani și căruia îi plac foarte mult ouăle. Toată viața lui a consumat în fiecare zi câte două ouă. E o chestiune năucitoare. Dacă te-ai duce la un nutriționist te-ar certa pentru tipul ăsta de comportament.

Însă, omul are analizele perfecte. Se spune la carte că ouăle trebuie să fie consumate între 3 și 5 pe săptămână. Ca să nu mai zic că au fost niște vremuri, în urmă cu vreo 30 de ani, când oul avea colesterol și era pus la colț”, a declarat Mihaela Bilic, în cadrul unui podcast.

Așadar, concluzia specialistei este clară. Aceasta spune că trebuie să ținem cont de sfaturile nutriționiștilor și să ne ghidăm după ele. Însă, în practică, fiecare corp este diferit și este important să înțelegem ce ne face bine organismului nostru și ce nu.

 

