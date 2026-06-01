Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”, apoi îi întreabă pe elevi:
-Ce greșeală am făcut și ce trebuie să fac ca să o îndrept?
-Să vă căutați un amant! Îi răspunsese un elev.
Elevii și angajații
Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat.
Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.
Discuție tată-fiu
Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
Jurnalul unei femei
Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”
Bulă, Bubulina și prietenul
Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.
– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.
– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.
– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.
