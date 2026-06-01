Acasă » Bancuri » Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 16:31
Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: Nu mam distrat deloc în vacanță
Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: "Nu mam distrat deloc în vacanță"
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este luni, 1 iunie, iar asta înseamnă că oficial a venit vara. Trebuie să râzi cu gura până la urechi, iar din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”, apoi îi întreabă pe elevi:

-Ce greșeală am făcut și ce trebuie să fac ca să o îndrept?

-Să vă căutați un amant! Îi răspunsese un elev.

Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă:
Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

Alte bancuri haioase

Elevii și angajații

Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat.

Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”

BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
Bancuri
BANC | „Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?”
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Mediafax
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Gandul.ro
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin război hibrid înainte ca acesta să fie inventat oficial”
Adevarul
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Gandul.ro
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească...
ULTIMA ORĂ
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este ...
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Mihaela Bilic demontează mitul: Câte ouă avem voie să mâncăm într-o săptămână, de fapt
Mihaela Bilic demontează mitul: Câte ouă avem voie să mâncăm într-o săptămână, de fapt
Cine este bruneta care l-a făcut pe Rareș Cojoc să zâmbească din nou. Dansatorul milionar și-a ...
Cine este bruneta care l-a făcut pe Rareș Cojoc să zâmbească din nou. Dansatorul milionar și-a găsit liniștea după separarea de Andreea Popescu
Gurudev, celebrul lider spiritual indian, vine pentru prima oară în România. Eveniment de excepție ...
Gurudev, celebrul lider spiritual indian, vine pentru prima oară în România. Eveniment de excepție la Sala Palatului
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi în 55 de secunde? Geniile le identifică pe toate 3
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi în 55 de secunde? Geniile le identifică pe toate 3
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
Vezi toate știrile