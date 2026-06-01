Bancul începutului de vară| Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”

Este luni, 1 iunie, iar asta înseamnă că oficial a venit vara.

Profesoara scrie pe tablă: „Nu mam distrat deloc în vacanță”, apoi îi întreabă pe elevi:

-Ce greșeală am făcut și ce trebuie să fac ca să o îndrept?

-Să vă căutați un amant! Îi răspunsese un elev.

Alte bancuri haioase

Elevii și angajații

Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat.

Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:

„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

