„Comedian”, celebra banană lipită cu bandă adezivă de Maurizio Cattelan, a fost furată dintr-o expoziție din Franța

De: Irina Maria Daniela 01/06/2026 | 17:26
„Comedian", celebra banană lipită cu bandă adezivă de Maurizio Cattelan, a fost furată.
Celebra instalație artistică a italianului Maurizio Cattelan a dispărut temporar. Lucrarea „Comedian” este expusă în cadrul expoziției „Endless Sunday – Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou Collection”, găzduită de Centre Pompidou-Metz. Aceasta poate fi admirată până pe 25 ianuarie 2027.

Potrivit unui comunicat oficial emis de muzeu, opera a dispărut pe 30 mai. Incidentul a fost semnalat de un agent de securitate. Din fericire pentru organizatori și vizitatori, banana perisabilă a fost înlocuită rapid.

Potrivit comunicatului, muzeul a depus o plângere la poliție. Pentru moment, identitatea persoanelor care au furat banana rămâne necunoscută. Conducerea muzeului susține că valoarea reală a instalației artistice nu constă în fruct, ci în certificatul de autenticitate și în protocolul care reglementează modul de prezentare al lucrării.

„Valoarea operei rezidă în certificatul său de autenticitate și în instrucțiunile care stabilesc modul în care trebuie expusă, nu în elementul perisabil. Condamnăm acest act, care aduce atingere respectului datorat operelor expuse și îi privează temporar pe vizitatori de o parte din experiența oferită de expoziție. În conformitate cu protocolul stabilit pentru această lucrare, nu a fost observată nicio deteriorare ireversibilă”, au precizat reprezentanții muzeului.

Lucrarea lui Cattelan, „vandalizată” și în trecut

Anul trecut, la scurt timp după deschiderea expoziției de la Centre Pompidou-Metz, un vizitator a mâncat banana expusă. Același lucru s-a întâmplat și în 2023, în incinta Leeum Museum of Art din Coreea de Sud, dar și 2019, când opera a fost prezentată pentru prima dată la Art Basel Miami Beach. Atunci, un artist a decis să ia banana de pe perete și să o mănânce de față cu toată lumea.

Lucrarea „Comedian” este considerată de unii critici de artă drept o dovadă a exceselor pieței de artă contemporană. Alții o consideră o ironie smart la adresa aceluiași sistem. A fost evaluată, la momentul prezentării sale, la suma de 120.000 de dolari. În timp, din cauza numeroaselor controverse stârnite, banana lipită cu bandă adezivă pe un perete a ajuns să valoreze câteva milioane de dolari.

„Pentru mine, Comedian nu a fost o glumă. A fost un comentariu sincer și o reflecție asupra lucrurilor pe care le considerăm valoroase. La târgurile de artă domină viteza și afacerile. Așa am privit situația: dacă tot trebuia să particip la un târg, puteam să vând o banană așa cum alții își vând tablourile. Puteam să joc după regulile sistemului, dar în propriul meu mod”, a declarat artistul Cattelan pentru The Art Newspaper.

