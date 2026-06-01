Un român a murit în urma unui accident în Italia. Bărbatul avea doar 32 de ani

O tragedie cumplită a avut loc pe o șosea periculoasă din Italia. Un român s-a stins din viață în urma unui accident rutier teribil. Totul s-a petrecut pe șoseaua cunoscută drept ”drumul diavolului”. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el.

Un bărbat de doar 32 de ani, stabilit în Italia de ceva timp, a murit într-un grav accident rutier. Totul s-a petrecut în cursul zilei de duminică, 31 mai. Ștefan s-a stins pe motocicletă, iar cei care au ajuns la locul incidentului au putut doar să constate decesul. Românul și-a pierdut viața pe o șosea cunoscută ca fiind una periculoasă.

Român mort în Italia, după un accident cu motocicleta

Duminică, 31 mai, Ștefan, un român stabilit de mai mult timp în Italia, și-a pierdut viața după un accident grav cu motocicleta. Bărbatul era pasionat de motociclete și circula des cu cea pe care o avea. Acesta a pierdut controlul și a intrat cu viteză într-un zid. Tragicul eveniment a avut loc în zona localității Campoli Appennino, pe Drumul Regional 666. Drumul pe care circula era cunoscut de italieni ca fiind o șosea periculoasă, iar din cauza faptului că s-au stins mai mulți oameni în același loc de-a lungul timpului l-au denumit ”drumul diavolului”.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, care au încercat să îl resusciteze pe Ștefan. Cu toate acestea, medicii au fost nevoiți să constate decesul, nemaiputând face nimic pentru el. De asemenea, polițiștii care au sosit la accident au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Mesaje pline de durere din partea apropiaților

Bărbatul făcea parte dintr-o comunitate numeroasă de pasionați de motociclete. Vestea că s-a stins din viață i-a întristat pe toți cei care îl cunoșteau. Prietenii și familia și-au exprimat durerea și regretul pe rețelele de socializare.

”Dumnezeu să te ierte, prieten drag”, ”Mădălina 😢 Condoleanțe! Dumnezeu să te odihnească în pace, Ștefan 😢”, ”Drum lin, Ștefan! Nu îmi vine să cred asta. Am sperat că este o glumă, dar nu a fost așa”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care apropiații lui Ștefan le-au lăsat în mediul online.

