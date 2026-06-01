Palatul lui Gigi Becali, evaluat la o sumă colosală. Cine sunt, de fapt, proprietarii clădirii

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 17:47
Cât valorează palatul lui Gigi Becali
Palatul lui Gigi Becali este una dintre cele mai emblematice clădiri istorice din București. Are o arhitectură impresionantă, iar asta atrage sute de curioși inclusiv, străini. Momentul în care a devenit mai cunoscut oamenilor a fost atunci când Gigi Becali l-a achiziționat. Acesta este locul în care susține cele mai multe conferințe și prezintă noii jucători sau antrenori. Totuși, mulți s-au întrebat cât valorează și cine îl deține, de fapt. 

Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. El finanțiază de mai mulți ani clubul de fotbal FCSB, însă se mândrește și cu palatul pe care l-a achiziționat în urmă cu mult timp. Clădirea istorică are o poveste incredibilă și o arhitectură deosebită, atrăgând privirile tuturor trecătorilor. Cu toate acestea, mulți oameni s-au întrebat cât valorează în prezent, dar și cu cât l-a cumpărat Becali.

Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali

Palatul este foarte apreciat pentru felul în care arată. În plus, atunci când a fost cumpărat de Gigi Becali a primit o însemnătate aparte. Acesta a făcut lumină cu privire la întrebarea de pe buzele tuturor: cât valorează, de fapt, clădirea. Ei bine, în acest moment, palatul valorează nici mai mult, nici mai puțin de 25.000.000 de euro.

Aceasta este suma pe care a primit-o în schimbul clădirii emblematice în ultimul timp, însă omul de afaceri a refuzat vehement. Totuși, omul de afaceri l-a achiziționat cu 7.000.000 de dolari. El a vorbit despre cum a decurs negocierea, iar după mai multe discuții a ajuns să semneze pentru suma menționată mai sus.

Am vorbit cu omul și a zis așa: `Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează`. Îl întreb: `Cât costă? 7 milioane, da?…`. `Păi, da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare`, a povestit Gigi Becali.

De asemenea, în prezent, palatul nu mai este pe numele lui. El a explicat că a cedat clădirea celor trei fete pe care le are, Teodora, Alexandra și Cristina. Motivul din spate este că le-a promis din totdeauna că nu vor duce lipsă de nimic, nici măcar de palate, exact ca în basme.

Palatul nu mai este pe numele meu, ci al fetelor. Sunt 3400 mp, dintre care 2000 teren liber. Le-am zis la fete: ‘Vă fac palate. Și aici vă fac palate, şi în ceruri”, a mai spus Gigi Becali.

