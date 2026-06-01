Cum a putut Lucian Viziru să îi vorbească Nicoletei Luciu într-un live pe TikTok. Momentul a surprins pe toată lumea

Lucian Viziru este din nou în atenția internauților. În timp ce se afla într-un live pe TikTok alături de Nicoleta Luciu, actorul a fost surprins de cei care îi urmăreau cum o jignește pe fosta colegă de platou. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară.

Aflat în centrul unui scandal cu Nicoleta Luciu și Ioana Ginghină, Lucian Viziru iese din nou în evidență. Bărbatul este din ce în ce mai activ în mediul online, făcând diverse filmulețe cu soția lui, dar și live-uri urmărite de sute sau chiar mii de oameni. În ultima perioadă, actorul este tot mai prezent alături de fosta sa colegă de platou Nicoleta Luciu.

Cel mai recent live al lor îl pune pe antrenorul de tenis într-o postură mai puțin plăcută. Acesta a fost surprins de cei care urmăreau discuția jignind-o pe Nicoleta, iar ea nu spune nimic despre asta. Oamenii au fost indignați de comportament și au comentat rapid momentul.

Cum a vorbit Lucian Viziru cu Nicoleta Luciu într-un live pe TikTok

Lucian Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră. El a devenit subiect de discuție în ultimul timp, după ce a ales să posteze mai des în mediul online. În plus, se află în mijlocul unui scandal de proporții cu fosta colegă de platou, Ioana Ginghină. Ea i-a acuzat atât pe el, cât și pe Nicoleta Luciu că „cerșesc” pe TikTok.

Cu toate acestea, cei doi și-au continuat activitatea, însă bărbatul este din nou în vizorul urmăritorilor. În cel mai recent live, în care au participat foștii actori de telenovele, chiar la final, Lucian a jignit-o pe Nicoleta, spunându-i „rapandulă”.

Și atât. Ies. Mă pun de pe telefon. Caut să pun de pe telefon și revin, rapandulă care ești, a fost replica lui Lucian Viziru.

Chiar dacă Nicoleta Luciu nu a părut deranjată de cuvântul pe care i l-a adresat colegul său, internauții au reacționat imediat. Unii dintre ei au spus mai în glumă, mai în serios fie că a uitat să iasă de pe live, fie ar fi fost sub influența alcoolului.

„Cred că o uitat să închidă live-ul”; „ăsta e țeapăn de beat”, sunt doar câteva dintre comentarii.

