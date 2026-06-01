Ce se întâmplă dacă apa din apartamentul tău ajunge la vecini. Cine suportă reparațiile

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 18:49
Persoanele care locuiesc la bloc au mai multe reguli de respectat decât cele care au propria casă și curte. Cu toate acestea, puțini știu care sunt obligațiile și drepturile pentru locuitorii unui bloc. Printre cele mai importante norme care trebuie urmate se numără și integritatea locuințelor învecinate. 

Integritatea locuințelor proprii și învecinate este una dintre cele mai importante. În cazul unei infiltrații de apă, adică dacă apa dintr-un apartament ajunge la vecini este esențială comunicarea și înțelegerea în comunitate. Pe lângă distrugerile fizice care apar, impactul psihic poate fi unul profund, mai ales în cazurile repetate și nerezolvate. Recent, un caz concret a ajuns în fața instanței care a decis cine trebuie să plătească costurile reparațiilor și nu numai.

Cine suportă reparațiile în cazul infiltraților de apă

O situație neașteptată, care se încadrează în materia răspunderii civile delictuale, a dus la discuții aprinse într-o comunitate, iar în final în instanță. Locuitorii de la bloc trebuie să respecte reguli clare. Printre ele se numără și integritatea locuințelor învecinate. O persoană care avea probleme în propriul apartament a pus în dificultate unul dintre vecini. Concret, avea infiltrații de apă. Refuzul rezolvării situației a agravat totul, așa că s-a ajuns în fața judecătorului.

În cazul în care apa din apartament ajunge la vecin este importantă comunicarea și cooperarea, dar mai ales achitarea costurilor reparațiilor. Hotărârea judecătorească a decis în situația prezentată mai sus, ca persoana găsită responsabilă să plătească daune materiale de 45.067 de lei, la care se adaugă daunele morale de 20.000 de lei. Mai mult decât atât, vecinul vinovat a trebuit să suporte cheltuielile judecătorești în valoare de 12.000 de lei. Concluzia magistraților a fost una clară, și anume că utilizarea unui bun propriu nu trebuie să prejudicieze drepturile legitime ale vecinilor.

Această hotărâre transmite un mesaj clar: dreptul de proprietate NU înseamnă dreptul de a afecta liniștea, sănătatea și locuința vecinilor, a transmis avocatul Gelu Pușcaș, cel care a prezentat public detaliile acestei spețe pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.

Așadar, în cazul infiltrațiilor de apă cei care trebuie să plătească reparațiile sunt proprietarii de la care pornește totul, dar mai ales să se asigure că situația se remediază într-un timp scurt.

