Ce au pățit doi pensionari din Constanța, care locuiesc la etajul 4 (fără lift), după ce au comandat mai multe sticle de apă prin Glovo

Doi pensionari cu dizabilități din Constanța, care obișnuiau să își comande alimente și apă de pe aplicația Glovo, au întâmpinat o situație neplăcută atunci când au vrut să cumpere o cantitate mai mare de apă.

Întâmplarea a avut loc vineri, 29 mai, când cei doi pensionari au semnalat o situație pe care o consideră jignitoare și greu de înțeles. Cei doi locuiesc într-un bloc cu patru etaje fără lift din Constanța, iar aplicația Glovo reprezenta pentru ei un sprijin important, mai ales atunci când aveau de cumpărat produse grele, precum baxurile de apă.

Cumpărăturile pensionarilor au fost restricționate de Glovo

Până de curând cei doi seniori făceau regulat comandă de la Kaufland prin aplicația Glovo, însă ultima comandă nu le-a permis să achiziționeze mai mult de trei sticle de apă. În același timp, ei susțin că pentru băuturile alcoolice nu există niciun fel de restricție privind catitatea.

Locuind la etajul 4 al unui bloc fără lift și având dificultăți de deplasare, cei doi pensionari se bazează în mare măsură pe serviciile de livrare la domiciliu pentru aprovizionarea cu produse de bază, în special atunci când vine vorba de produse voluminoase sau greu de transportat.

Cauzele limitării numărului de sticle de apă care pot fi comandate prin aplicație nu au deocamdată o explicație, mai ales că restricția este impusă stric în cazul apei, nu și în cazul altor categorii de băuturi, cum ar fi cele alcoolice. Cert este că situația a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul celor doi seniori, care au încercat să afle care sunt criteriile după care sunt stabilite aceste limite, în condițiile în care alte băuturi alcoolice, precum vinul, pot fi comandate în cantități mari, de până la 30 de sticle.

