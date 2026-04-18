Gestul făcut de Pescobar pentru un livrator Glovo, care aștepta în fața restaurantului său: ”Felicitări! Așa ceva mai rar în ziua de azi”

Pescobar face ce face și atrage atenție. De data aceasta nu a fost vorba despre petreceri extravagante sau un anunț în ceea ce privește afacerile sale, ci despre un gest care i-a impresionat pe urmăritorii săi. Pescobar a reacționat imediat când a văzut un livrator de mâncare străin. A băgat mâna în buzunar și l-a cinstit.

Pescobar și-a surprins, din nou, urmăritorii din mediul online cu un gest care i-a înduioșat pe mulți. Afaceristul s-a arătat mișcat de un curier care livrează mâncare și a vrut să îi facă ziua mai frumoasă acestuia. Așa cum obișnuiește, nu s-a uitat la bani și a venit cu un mic cadou pentru bărbatul de o altă naționalitate.

Pescobar, gest impresionant pentru un livrator

Patronul de la Taverna Racilor a fost recent protagonistul unui moment ce i-a impresionat pe internauți. În timp ce se bucura de o masă copioasă la restaurantul său, acesta a observat un livrator de mâncare care aștepta pe o bancă în parc, cel mai probabil fiind între livrări.

Imaginea i-a atras imediat atenția, iar reacția a fost pe măsură. Fără prea multe explicații, Pescobar l-a chemat imediat la masa lui pe livrator, spre surprinderea celor din jur. Nu a stat mult pe gânduri și a scos din buzunar o bancnotă de 100 de lei pe care i-a întins-o livratorului.

„Frate, vino aici! Mă simt prost ca eu să mănânc și tu să stai acolo. Bucură-te de ei. Love”, a spus Pescobar, în timp ce i-a întins curierului banii.

Gestul lui Pescobar a stârnit admirația celor din mediul online. Mulți l-au apreciat și l-au lăudat pentru fapta sa. Patronul de la Taverna Racilor a fost lăudat pentru faptul că se gândește și la cei mai puțini norocoși.

„Cel mai frumos caracter”; „Felicitări! Un gest impresionant de frumos din partea dumneavoastră , domnule Paul!”; „Bravo ție! Cel mai frumos caracter de om”; „Felicitări! Așa ceva mai rar în ziua de azi”; „De aceea Dumnezeu îți dă, că ai dat din suflet”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

De asemenea, și livratorul s-a arătat mulțumit de gestul lui Pescobar. Acesta a primit banii și s-a bucurat de „bacșișul” făcut.

CITEȘTE ȘI:

Foto: Instagram / Video: Instagram