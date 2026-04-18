Ispita supremă intervine în scandalul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs: ”A înșelat-o, cu ea de mână!”

În timp ce fanii așteaptă cu entuziasm un nou sezon Insula Iubirii, protagoniștii sezoanelor trecute fac vâlvă în mediul online. Divorțul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a atras atenția, mai ales pentru faptul că fostul concurent Insula Iubirii și-a refăcut imediat viața chiar cu Ella Vișan. Maria Ilioiu, fostă ispită, a intervenit și ea în scandalul momentului și l-a mitraliat pe Răzvan Kovacs.

Concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea este una cu scandal. Mai mult, toată lumea a fost șocată de faptul că imediat după separare, Răzvan Kovacs a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire cu Ella Vișan, concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii.

Maria Ilioiu intervine în scandalul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs

Ei bine, relațiile dintre foștii concurenți au fost comentate recent și de Maria Ilioiu, fostă ispită la Insula Iubirii. Aceasta a vorbit despre divorțul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și l-a mitraliat pe bărbat.

„Să vorbim despre cel mai fierbinte subiect al momentului: Ema și urecheatul de la Insula Iubirii, care a înșelat-o acolo, cu ea de mână. Acolo, ea s-a comportat de parcă nu ar fi văzut nimic, iar acum face postări plângând, de parcă cine știe ce mare bărbat a pierdut. Ia uite unde era Brad Pitt de România! Se pare că nu trebuie să arăți prea bine, dacă ești destul de narcisist și manipulator. Mie mi se pare că arată de parcă i-a mâncat piciorul lui Prigoană! Eu sunt șocată de reacția lui! Omul își vede soția, ducându-se la un podcast, vorbind foarte ok despre el, iar el face o postare și râde ca un insensibil”, a declarat Maria Ilioiu, pe TikTok.

De asemenea, după ce și-a spus părerea despre Răzvan Kovacs, Maria Ilioiu a trecut și la Ema Oprișan. Pentru brunetă, ispita a venit cu unele sfaturi și i-a recomandat acesteia să se aprecieze mai mult și să se pună mereu pe primul loc.

„Ema, în primul rând, trebuie să îți dai valoare ție, să te apreciezi mai mult! Încă ești tânără, ești foarte, foarte frumoasă. Învață să ai grijă de tine și să te respecți mai mult! Mergi la terapie, te va ajuta enorm! Ai nevoie de terapie, pentru a vedea și greșelile tale. Nu este normal să fii atrasă de asemenea bărbați toxici! Am pretenția să te maturizezi, să te dezvolți personal, psihic. Te înțeleg și țin cu tine”, a mai spus Maria Ilioiu.

