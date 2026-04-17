Răsturnare de situație! Ema și Răzvan NU au divorțat. Ella, acuzată că i-a furat soțul fostei concurente de la Insula iubirii

Relația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-a încheiat, însă au urmat numeroase acuzații și declarații publice. După despărțire, fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre problemele din timpul căsniciei, oferind detalii despre ce a fost între ei în ultimii ani. Acum, afirmă că nu s-a separat de fostul soț, deși el se afișează alături de Ella Vișan.

Deși Răzvan Kovacs și-ar fi dorit ca divorțul să fie finalizat rapid, prin notar, lucrurile nu au evoluat în această direcție. Ema Oprișan nu s-a prezentat la semnarea actelor, iar situația urmează să fie tranșată în instanță. Între timp, el și-a refăcut viața alături de Ella Vișan. Totuși, fosta soție îl acuză că s-a distanțat de responsabilitățile de tată și că nu mai este implicat în viața fetiței lor.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” critică și modul în care noua relație a fost făcută publică. Din perspectiva ei, lucrurile au evoluat prea rapid și au fost expuse într-un mod nepotrivit, mai ales în contextul în care divorțul nu este finalizat. Ema Oprișan consideră că asumarea relației într-un timp atât de scurt denotă lipsă de respect față de trecutul comun și față de familia pe care au avut-o.

„Dacă intervii într-o relație sau îți place atât de mult omul ăla, nu te postezi din a treia zi cu mâna lui și că ești „in love” după trei zile. Nu vă faceți griji, pentru că noi încă nu suntem divorțați și noi nu vom divorța. Dacă tot s-au afișat într-un triod ăsta fenomenal, fostul Emei oare este cu Ela și le place în trio”, a spus Ema Oprișan.

Ce a spus Ema Oprișan despre relația fostului soț

În același timp, Ema susține că a încercat să păstreze o linie de respect între viața personală și cea de familie, cerând ca noile relații să nu fie amestecate cu situația copiilor. Ea spune că și-ar fi dorit ca Răzvan să rămână implicat în viața fiicei lor și să prioritizeze bunăstarea acesteia, indiferent de conflictele dintre părinți.

„Ce m-a deranjat a fost faptul că a ținut să își oficializeze noua lui relație, ca să nu își deranjeze duduia, în subiectul ‘Ema și copiii’. L-am rugat să nu ne legăm noile relații de familia pe care am avut-o. Eu, pe live, am spus că îl voi respecta pentru tot ceea ce a fost timp de patru ani pentru copiii mei și pentru mine. M-a frustrat faptul că eu nu formez un trio. Faptul că ei au fost neasumați și, totuși, asumați… Le-am urat să fie fericiți. Mă bucur că fiecare dintre ei și-a găsit jumătatea, pentru că seamănă. El a venit în România și nu a știut să dea un telefon, să întrebe cum e copilul după atâtea luni. El a ținut să spună că nu vrea să își deranjeze duduia cu faptul că e neasumat și că, da, s-a pupat cu ea. Mi se pare demn pentru ei să fi postat ei, pe pagina lor, oficializarea relației, să își posteze mesajele lor de dragoste, cum o făceau și înainte, pe story și să se bucure de relația lor fără a mă implica pe mine”, a declarat Ema Oprișan, pe TikTok.

