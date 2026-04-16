„A sărit calul!” Răzvan Kovacs, în centrul unui scandal după un atac la adresa unei influencerițe

Despărțirea tensionată dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan a generat un val de reacții pe rețelele de socializare, iar situația a escaladat după intervenția unei creatoare de conținut cunoscute pe TikTok, Eve Tastik.

Schimbul de replici dintre aceasta și Răzvan Kovacs a atras rapid atenția publicului, mai ales după criticile aduse de influenceriță în legătură cu comportamentul lui după separare.

„A sărit calul!”

Controversa a pornit în momentul în care Răzvan Kovacs a fost acuzat de infidelitate și de atitudini nepotrivite în perioada în care încă forma un cuplu cu Ema Oprișan. Eve Tastik a reacționat dur, în special după ce Răzvan s-a afișat recent cu Ella Vișan, deși divorțul dintre el și Ema nu este finalizat.

În replică, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a transmis un mesaj tranșant, respingând acuzațiile și minimalizând declarațiile fostei sale partenere.

„Scursură ești tu. Povestea pe care o spune Ema e închipuirea ei”, a spus Răzvan Kovacs.

Răzvan Kovacs, în centrul unui scandal după un atac la adresa unei influencerițe

Eve Tastik a revenit imediat cu un mesaj la fel de acid, criticându-l pentru modul în care și-ar fi tratat fosta soție și pentru faptul că s-ar fi implicat într-o altă relație înainte de finalizarea divorțului.

„Am să ignor orice spune Ema, orice spune Ema nu contează. Ai înșelat-o pe femeia asta de mai multe ori? Femeia asta care este mama copilului tău? Ai înșelat-o? Și acum, în timp ce voi nu aveți divorțul finalizat, ești combinat cu altcineva, cu care te afișezi și cu care faci caterincă? Pentru mine ești o scursură doar după chestiile astea”, a declarat Eve Tastik, pe TikTok.

În același timp, Ema Oprișan a făcut publice noi afirmații despre relația lui Răzvan Kovacs cu Ella Vișan. Ea susține că, în perioada în care încă formau un cuplu, Răzvan ar fi vorbit în termeni extrem de negativi despre actuala lui parteneră.

„Pe Ella a făcut-o în ultimul hal… Cum arată, ce păr are, cum miroase și multe altele”, a spus Ema Oprișan, pe TikTok.

